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Sağlık

Bademcik iltihabı sandı, aldığı teşhisle yıkıldı! Doktorlar birkaç hafta ömrü kaldığını söyledi

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Bademcik iltihabı sandı, aldığı teşhisle yıkıldı! Doktorlar birkaç hafta ömrü kaldığını söyledi
Fotoğraf Başlığı Bademcik iltihabı sandı, aldığı teşhisle yıkıldı! Doktorlar birkaç hafta ömrü kaldığını söyledi

İngiltere’de yaşayan 29 yaşındaki Ryan Wilson, bademcik iltihabı şikayetiyle gittiği hastanede akut miyeloid lösemi (AML) hastası olduğunu öğrendi. Kök hücre naklinin başarısız olması üzerine doktorların "birkaç hafta ömrün kaldı" diyerek eve gönderdiği genç adam, eşinin mücadelesi ve yapılan ikinci nakil sayesinde hayata yeniden tutundu.

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İngiltere’nin Cumbria bölgesinde yaşayan Ryan Wilson, 2020 yılında başlayan şiddetli gece terlemeleri nedeniyle doktora başvurdu. Gece boyunca çarşaflarını birkaç kez değiştirmek zorunda kalan Wilson, uzun süre sağlık sorunlarının nedenini öğrenemedi. Ocak 2021’de öksürük ve balgam şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvuran Wilson’a, yapılan tetkiklerin ardından Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu.

Henüz 23 yaşındayken kanserle mücadele etmeye başlayan Wilson, altı ay kemoterapi ve ardından bir ay radyoterapi gördü. 31 Ağustos 2021’de tedavisinin tamamlanmasının ardından kendisine kanserden kurtulduğu bildirildi.

BADEMCİK İLTİHABI SANARAK HASTANEYE GİTTİ

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Eylül 2023’te şiddetli bir boğaz ağrısı yaşayan Wilson, bademcik iltihabı olduğunu düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan kan testlerinde kan değerlerinin düşük olduğu görüldü. Ardından kemik iliği biyopsisi için Manchester’daki başka bir hastaneye sevk edilen Wilson’a bu kez akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu.

Kaynak: Mirror
Başlık ResmiKaynak: Mirror

“YENİDOĞAN BEBEĞİMİZİ HENÜZ KUCAĞIMIZA ALMIŞTIK”

Wilson, yeni kanser teşhisinin kendisi ve ailesi için büyük bir şok olduğunu belirterek, “Yenidoğan bebeğimizi henüz kucağımıza almıştık, ne düşüneceğimizi bilemedik. Gerçekten büyük bir şoktu. Lenfoma hastalığımın tekrarlayabileceğini biliyordum, ama çok daha kötü olan yepyeni bir kanserle karşılaşmak çok büyük bir şoktu.” dedi.

‘BİRKAÇ HAFTALIK ÖMRÜN KALDI’ DEDİLER

Wilson, AML tedavisi kapsamında kemoterapi ve radyoterapi gördü ve kök hücre nakli geçirdi. Yaklaşık altı ay hastanede kaldıktan sonra ilk naklin başarılı olmadığı kendisine bildirildi. Ocak 2024’te palyatif bakım için evine gönderilen Wilson’a, yalnızca birkaç haftalık ömrünün kaldığı ve bu süreyi ailesiyle geçirmesi gerektiği söylendi.

Kaynak: Mirror
Başlık ResmiKaynak: Mirror

İKİNCİ KEZ NAKİL İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Ancak beklenen olmadı. Haftalar geçmesine rağmen Wilson’ın durumu kötüleşmeyince eşi Shannon, hastane ile iletişime geçerek ikinci bir kök hücre naklinin mümkün olup olmadığını sordu. Hastanenin onay vermesi üzerine Wilson, Temmuz 2024’te ikinci kez kök hücre nakli oldu. Wilson, “Neyse ki onay verdiler. Kök hücre nakli oldum ve o zamandan beri iyileşme sürecindeyim.” ifadelerini kullandı.

Tedavi sırasında yaşadığı zorluklardan da etkilenen Wilson ve eşi, kanser hastalarının hastanede daha rahat kıyafetler giyebilmesi amacıyla bir giyim markası kurmaya karar verdi. İyileşme sürecinde olan bir çocuk babası, şimdi yeni markasıyla tedavi gören hastaların hem daha rahat hem de kendilerini daha iyi hissedebilecekleri kıyafetler sunmayı amaçlıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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