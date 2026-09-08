Galatasaray'dan TFF'ye buzları eriten ziyaret: Hacıosmanoğlu'na başarı dileği

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva’ya gitti. Nisan ayında “Mevcut TFF yönetimiyle ilişkimizi askıya aldık” açıklaması yapan Özbek, Hacıosmanoğlu’na başarı dileğinde bulundu…

Son dört sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da geride kalan dört haftada 10 puanla lider durumda olan Galatasaray’da başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Abdullah Kavukcu kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Sarı kırmızılıların üst düzey iki yöneticisi, Riva’ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz nisan ayında, kritik Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol’un atanması üzerine Özbek, kulübün sitesinden “Mevcut TFF yönetimiyle tüm ilişkilerimiz askıya alınmıştır” açıklaması yayımlanmıştı.

Galatasaray yönetimi, TFF'yi ziyaret etti

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Geçtiğimiz yıl karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı süreçte Hacıosmanoğlu, Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını vermeye gelmemişti. Görüşmede Özbek’in hakemlerle ilgili temennilerine ve “Adil bir rekabet istiyoruz” sözlerine karşılık Hacıosmanoğlu’nun “En iyi hakem eğitimcilerini getiriyoruz. UEFA en iyi VAR hakemlerinin gelmesi için çok yardımcı oluyor” dediği öğrenildi. Bu ziyaretin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dört büyük kulüp başkanını Dolmabahçe’de kabulünden hemen sonra yapılması dikkatleri çekti.

| Kaynak: TAHİR KUM Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TAHİR KUM

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