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Spor

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva maçı İstanbul'dan alındı

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Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva maçı İstanbul'dan alındı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın evinde oynaması gereken Hapoel Beer Sheva maçını güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahada oynayacağı ileri sürüldü. Siyah beyazlı yönetimin yakın olmasından dolayı, yoğun fikstürdeki seyahatleri de düşünerek Gürcistan'ın Batum kentini önermeyi düşündüğü aktarıldı.

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Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan siyah beyazlıların İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile yapacağı karşılaşmanın yurt dışında oynanacağı belirtildi.

BATUM'DA OYNANMASI PLANLANIYOR

HT Spor’un haberine göre; normal şartlarda Dolmabahçe'de yapılması gereken Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı, güvenlik gerekçesiyle kesin olarak yurt dışında oynanacak. Siyah beyazlı yönetimin yakın olmasından dolayı, yoğun fikstürdeki seyahatleri de düşünerek Gürcistan'ın Batum kentini önermeyi düşündüğü belirtildi. Son kararın UEFA ile yapılacak görüşmelerin ardından verileceği ve henüz resmi müracaat yapılmadığı aktarıldı.

KARŞILAŞMA 26 KASIM'DA

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva mücadelesinin 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanması gerekiyordu.

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Başlık ResmiTüpraş Park

AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLER

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ligde Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya (Fransa), Union SG (Belçika), Celtic (İskoçya), Crystal Palace (İngiltere), Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi), Hapoel Beer-Sheva (İsrail) ve Hoffenheim (Almanya) ile eşleşti.

Kuraya dördüncü torbadan katılan siyah-beyazlı takım, İstanbul'da Olimpik Marsilya, Union SG, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva, deplasmanda ise Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Futbol Takımı
Başlık ResmiBeşiktaş Futbol Takımı

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü evinde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın ligdeki maç takvimi şöyle:

17 Eylül Perşembe: Beşiktaş-Olimpik Marsilya

15 Ekim Perşembe: Hoffenheim-Beşiktaş

22 Ekim Perşembe: Beşiktaş-Crystal Palace

5 Kasım Perşembe: Celtic-Beşiktaş

26 Kasım Perşembe: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

10 Aralık Perşembe: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak Perşembe: Beşiktaş-Union SG

28 Ocak Perşembe: Omonia-Beşiktaş

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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