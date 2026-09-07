Kırıkkale’de feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kırıkkale’de işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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