Kırıkkale’de işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale’de feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı.



Kırıkkale’de feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale’de feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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