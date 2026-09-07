Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

MHP’den 11 maddelik nüfus raporu: 3 çocuklu ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi önerisi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu: 3 çocuklu ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi önerisi
Fotoğraf Başlığı MHP’den 11 maddelik nüfus raporu: 3 çocuklu ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye’de düşen doğurganlık hızı ve yaşlanan nüfus yapısına karşı hazırladığı “Türkiye’nin Nüfus Vizyonu” araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler için sıfır faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisi, elektrik, doğal gaz, su ve internette yüzde 50 indirim ile gelir vergisinin tamamen kaldırılması gibi dikkat çeken öneriler yer aldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, “Türkiye’nin Nüfus Vizyonu” başlıklı araştırma raporunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulduğunu duyurdu.

Raporda, Türkiye’de nüfus artış hızının düşmesi ve nüfusun yaşlanma eğilimine girmesi “milli beka sorunu” olarak değerlendirildi.

MHP’nin çalışmasında, Türkiye’de toplam doğurganlık hızının 2001 senesinde 2,38 çocuk seviyesindeyken 2014’ten itibaren kesintisiz düşüş kaydederek 2025 senesinde 1,44 çocuğa dek gerilediğine işaret edildi. Doğurganlık hızının son 9 senedir nüfusun yenilenme seviyesi olarak kabul edilen 2,10’un altında kaldığı ifade edildi.

Türkiye nüfusunun 2007’de 70,6 milyon seviyesinden 2025 senesinde 86,1 milyona yükseldiği fakat senelik nüfus artış hızında belirgin bir yavaşlama yaşandığı bildirildi. Raporda, nüfus artış hızının 2023 senesinde binde 1,1 ile tarihsel olarak en düşük düzeylerden birine gerilediği belirtildi.

MHP’den 11 maddelik nüfus raporu: 3 çocuklu ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi önerisi
Başlık ResmiMHP’den 11 maddelik nüfus raporu: 3 çocuklu ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi önerisi

3 ÇOCUKLU AİLELERE SIFIR FAİZLİ KONUT VE ARAÇ KREDİSİ

Raporda nüfus artışını tekrar yükseltmeyi amaçlayan 11 maddelik politika paketi kamuoyuyla paylaşıldı.

En dikkat çeken tekliflerden biri, 3 ve daha fazla çocuk sahibi ailelere bir defaya mahsus olmak üzere sıfır faizli ve uzun vadeli konut ile taşıt kredisi verilmesi oldu.

Aynı ailelerin elektrik, doğal gaz, su ve internet faturalarında da yüzde 50 indirim uygulanması önerildi.

3 ÇOCUKLU AİLELERE GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

MHP’nin teklifleri arasında çalışan anne ve babaların gelir vergisi kesintilerinin çocuk sayısına göre kademeli olarak düşürülmesi de yer aldı.

Rapora göre, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerden gelir vergisi kesintisinin bütünüyle kaldırılması teklif ediliyor.

Üçüncü çocuktan itibaren devreye girecek ve çocuk sayısına göre artacak biçimde eğitim ve gıda ödeneği verilmesi de teklif edildi.

ANNELERE 12 AY, BABALARA 2 AY ÜCRETLİ İZİN

Raporda kamuda çalışan annelere yönelik doğum izninin de artırılması talep edildi. Buna göre ücretli doğum izninin anneler için her çocukta 12 aya, babalar için ise 2 aya çıkarılması teklif edildi.

Annelerin emeklilik için gerekli prim günü ve yaş şartlarının da çocuk sayısına göre kademeli olarak azaltılması istendi.

Ayrıca analık sigortasının uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınarak yeniden düzenlenmesi önerildi.

MHP’den 11 maddelik nüfus raporu: 3 çocuklu ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi önerisi
Başlık ResmiMHP’den 11 maddelik nüfus raporu: 3 çocuklu ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi önerisi

BEZ VE MAMA ÜCRETSİZ VERİLSİN ÖNERİSİ

MHP’nin raporunda çocuk sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarına yönelik destekler de yer aldı.

Sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ile mamanın üretilerek ailelere ihtiyaçları kadar ücretsiz verilmesi önerilirken, anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin kalıcı ve uygulanabilir hale getirilmesi talep edildi.

MHP’den 11 maddelik nüfus raporu: 3 çocuklu ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi önerisi
Başlık ResmiMHP’den 11 maddelik nüfus raporu: 3 çocuklu ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi önerisi

GENÇ EVLİ ÇİFTLERE KIRSALA DÖNÜŞ DESTEĞİ

Raporda kentten kırsala göç etmek isteyen genç evli çiftler için de yeni teşvikler önerildi. Buna göre genç çiftlerin kırsalda konut tahsisi ile tarım ve hayvancılık desteklerinden yararlandırılması istendi.

Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlarının kent standartlarına yaklaştırılması ve genç evli çiftlerin kırsalda kalmasının teşvik edilmesi de 11 maddelik paket içerisinde yer aldı.

MHP’nin kamuoyuyla paylaştığı 11 maddelik öneri şöyle sıralandı:

  1. Analık sigortasının uzun vadeli sigorta kolu kapsamına alınması.
  2. Annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre düşürülmesi.
  3. Çocuk sayısına göre gelir vergisi indirimi, 3 ve üzeri çocukta tamamen kaldırılması.
  4. Kamuda annelere 12 ay, babalara 2 ay ücretli doğum izni.
  5. Üçüncü çocuktan itibaren eğitim ve gıda ödeneği verilmesi.
  6. 3 ve daha fazla çocuklu ailelere sıfır faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisi.
  7. 3 ve daha fazla çocuklu ailelere elektrik, doğal gaz, su ve internette yüzde 50 indirim.
  8. Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaştırılması.
  9. Çocuk bezi ve mamanın ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz sağlanması.
  10. Kırsala taşınmak isteyen genç evli çiftlere konut, tarım ve hayvancılık desteği.
  11. Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal imkanların geliştirilmesi.
BAKMADAN GEÇME
MHP lideri Bahçeli
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den önemli uyarı: Türk aile yapısını tehdit ediyor
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
"BU OLAY ARTIK BİTMİŞTİR"
Gülistan'ın ablası TGRT Haber'e konuştu
 
 
 
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TCDD'den bilet bulamayanlara "Boş Yer" butonu müjdesi
"EVİMİZE NEŞE GELDİ"
Yürekleri ısıttı: 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Ada'ya damga vuruyor
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
Başbakan Sanchez'den Kayseri'deki liseye sürpriz mektup
SON ANKETE DAMGA VURDU
SON ANKETE DAMGA VURDU
AK Parti en yakın rakibini ikiye katladı
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
8 yıl kadın kılığında firar etmiş!
"BU PARAYI BANA VERECEKSİN"
Tanju Özcan'ı mahkemede çıldırtan sözler
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
"Hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız"
ÇILGINA DÖNDÜ!
ÇILGINA DÖNDÜ!
Faulü canlandırdılar, spiker kahkahalara boğuldu
BAKAN GÜRLEK TARİH VERDİ
BAKAN GÜRLEK TARİH VERDİ
Boşanma ve nafaka düzenlemesinde yeni gelişme
DEPREM ÇADIRLARI DEPODAN ÇIKTI
DEPREM ÇADIRLARI DEPODAN ÇIKTI
AHBAP soruşturmasından yeni görüntüler geldi
TOGG’DA KRİTİK GELİŞME!
TOGG’DA KRİTİK GELİŞME!
Fuat Tosyalı'dan 'hisse satışı' açıklaması
MEKSİKA'DA FELAKETİ YAŞADILAR
MEKSİKA'DA FELAKETİ YAŞADILAR
Dini törende patlama: Ölü, yaralı ve enkazda kalanlar var
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
SDG/YPG verdiği sözü tutmaya başladı
"GÖREVDEN ALACAĞIM"
Vatandaşla konuştu, verdiği cevapla şaşırttı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dünyanın altın rezervleri yeniden şekilleniyor! Ülkeler peş peşe yerlerini değiştiriyor
Dünyanın altın rezervleri yeniden şekilleniyor! Ülkeler peş peşe yerlerini değiştiriyor
Kaydet
Kızlarının can verdiği merkez yeniden açıldı, acılı aile isyan etti
Kızlarının can verdiği merkez yeniden açıldı, acılı aile isyan etti
Kaydet
Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11
Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.