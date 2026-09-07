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Serhat Kılıç'a Harbiye'de duygusal veda! Şoray Uzun gözyaşlarına hakim olamadı

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Kağıthane’deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden “Ezel”, “Seksenler” ve “Kuruluş Osman” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende gözyaşları sel olurken, Şoray Uzun tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

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İstanbul Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni gerçekleştirildi. Kılıç’ın naaşının sahneye getirilmesinin ardından ailesi, yakınları ve meslektaşları oyuncuya son görevlerini yerine getirdi.

Törene Ahmet Mümtaz Taylan, Hazar Ergüçlü, Serkan Çayoğlu, Alina Boz, Umut Evirgen, Fatih Aksoy, Emre Karayel, Ertan Saban, Barış Falay, Selim Bayraktar, Necmi Yapıcı, Melisa Döngel, Ayça Bingöl ve Songül Öden’in de aralarında bulunduğu sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Serhat Kılıça Harbiyede duygusal veda
Başlık ResmiSerhat Kılıça Harbiyede duygusal veda

KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Serhat Kılıç’ın 8 yıllık kız arkadaşı Özlem Esmergül de törende yer aldı. Kılıç’ın naaşının tören alanına getirildiği sırada büyük üzüntü yaşayan Esmergül gözyaşlarına hakim olamadı. Kılıç’ın babası da törende yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

ŞORAY UZUN TABUTUN BAŞINDA AĞLADI

"Seksenler" dizisinde senelerce aynı seti paylaştığı rol arkadaşı Şoray Uzun tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Ayça Bingöl ise çok yetenekli bir meslektaşlarını genç yaşta kaybetmenin getirdiği derin şaşkınlık ve üzüntüyü dile getirdi.

Serhat Kılıça Harbiyede duygusal veda! Şoray Uzun gözyaşlarına hakim olamadı
Başlık ResmiSerhat Kılıça Harbiyede duygusal veda! Şoray Uzun gözyaşlarına hakim olamadı

"ADLİ TIP SONUÇLARINA GÖRE YORUM YAPILSIN"

Törene katılan oyunculardan Bestemsu Özdemir, Kılıç’ın ölümüne ilişkin Adli Tıp sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece doğru haber yapılsın, yalan yanlış yazılmasın. Hepimiz çok üzülüyoruz. Adli Tıp’ın sonuçlarına göre yorum yapılsın” dedi. Yasemin Baştan ise yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, “Canım arkadaşımı kaybettim. Çok güzel bir kalbi vardı. Gerçekten çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

“30 YIL YETMEDİ BE KARDEŞİM”

Törende Serhat Kılıç’ın yakın arkadaşları ve meslektaşları sahneye çıkarak sanatçıyla yaşadıkları anıları anlattı.

Kılıç ile Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü yıllarından bu yana yaklaşık 30 yıllık arkadaşlığı bulunan Emre Karayel, Kılıç’ın kendisi için yalnızca bir arkadaş değil, öğretmen, akıl hocası, sırdaş ve kardeş olduğunu söyledi. Duygusal anlar yaşayan Karayel, arkadaşına “30 yıl yetmedi be kardeşim” sözleriyle veda etti.

Serhat Kılıça Harbiyede duygusal veda
Başlık ResmiSerhat Kılıça Harbiyede duygusal veda

BİROL GÜVEN: KÜÇÜK ROLÜ BÜYÜTTÜ

“Seksenler” dizisinin yapımcısı Birol Güven de Serhat Kılıç’ın diziye başlangıçta küçük bir rolle dahil olduğunu ancak oyunculuğuyla karakterini yapımın önemli parçalarından biri haline getirdiğini anlattı. Güven, Kılıç’ın oyunculuğunun yanı sıra müzik yeteneğine de dikkat çekti.

Bennu Yıldırımlar ise Kılıç’ı çalışkan, samimi ve sahnede güven veren bir oyuncu olarak anlattı. Ahmet Mümtaz Taylan da Kılıç’ın çok yüksek bir enerjiye sahip olduğunu, aynı anda birçok işe yetişmeye çalışan bir sanatçı olduğunu dile getirdi. Ertan Saban da yakın zamanda Kılıç ile birlikte çalıştıklarını belirterek arkadaşına veda etti.

CENAZESİ ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Harbiye’deki anma töreninin ardından Serhat Kılıç’ın naaşı Ankara’ya gönderilecek. Kılıç için 8 Eylül Salı günü Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Ünlü oyuncunun naaşı daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

51 yaşındaki Serhat Kılıç, “Seksenler” dizisinde canlandırdığı “Ergun Plak” karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış; “Ezel” ve “Kuruluş Osman” gibi televizyon yapımlarının yanı sıra “Kış Uykusu”, “Mavzer” ve “Nokta” gibi sinema filmlerinde de rol almıştı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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