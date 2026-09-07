Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinde görev yapan idari personelin kurumlar arası karşılıklı naklen atanmasına (becayiş) ilişkin süreç devam ediyor. Becayiş başvuruları ağustos ayı içerisinde alınmıştı,şimdi gözler sonuç takviminde. Peki, YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından devlet üniversitelerinde görev yapan idari personelin kurumlar arası karşılıklı naklen atanmasına (becayiş) ilişkin başvurular 5-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. En fazla 3 tercihin yapıldığı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilecek?

YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite idari personelinin kurumlar arası karşılıklı yer değişikliğine ilişkin becayiş sonuçlarının 7 Eylül 2026 Pazartesi günü açıklanabileceğine dair paylaşımlar yayıldı.

YÖK tarafından sonuçların açıklanacağı saat ve sonuçların nasıl sorgulanacağına ilişkin ayrıntılar henüz duyurulmadı. Resmî açıklamanın ardından becayiş sonuçlarına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.Başvuruda olduğu gibi sonuçlar da pbs.yok.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek

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