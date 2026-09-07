Trendyol 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları kapsamında Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Manisa FK Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak edilirken şifresiz canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

Manisa 19 Mayıs stadyumunda oynanacak Manisa FK Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. Heyecanla beklenen TFF 1. Lig karşılaşması için ise geri sayım başladı. İşte, Manisa FK Bursaspor şifresiz canlı yayın bilgileri...

MANİSA FK BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Manisa FK Bursaspor karşılaşması 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Şifresiz canlı yayın bilgileri! Manisa FK Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANİSA FK BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK Bursaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 kanalından da ekranlara gelecek.

Şifresiz canlı yayın bilgileri! Manisa FK Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANİSA FK BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa FK Bursaspor maçında hakem Burak Demirkıran düdük çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Kemal Mavi ve Egemen Savran olacak. Erdem Demirtaş ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

VAR koltuğunda Yasin Kol bulunurken, AVAR görevini Bilal Köseoğlu üstlenecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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