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Sır perdesi aralanıyor... Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

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Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümündeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Kız arkadaşının Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu söylediği öğrenilirken, evde uyuşturucu madde bulunması nedeniyle ölüm şüpheli olarak kayıtlara geçti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmeden önceki görüntüleri, oturduğu binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kılıç’ın görüntülerdeki yorgun hali dikkat çekti.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Sevilen oyuncu Serhat Kılıç, dün İstanbul Kağıthane’deki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu. Ani ölümüyle yakınlarını ve hayranlarını yasa boğan Kılıç’ın ölüm nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olayla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.


Sır perdesi aralanıyor... Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Başlık ResmiSır perdesi aralanıyor... Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

51 yaşındaki Kılıç’tan yaklaşık iki gün boyunca haber alınamaması üzerine yakınları durumu ekiplere bildirdi. Eve giren ekipler, ünlü oyuncuyu salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İlk incelemelerde Kılıç’ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirlendi. Ancak yapılan kontrollerde vücudunda kesici alet yarası, kesi ya da açık bir darp izine rastlanmadı.

Sır perdesi aralanıyor... Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Başlık ResmiSır perdesi aralanıyor... Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİNDE YORGUN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Kılıç, 1 Eylül’de dışarı çıktıktan sonra yeniden yaşadığı binaya döndü. Görüntülerde oldukça bitkin olduğu dikkat çeken oyuncunun bir süre duvara yaslanarak asansörü beklediği, asansör gelmeyince ise merdivenlere yöneldiği yer aldı.

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından ölüm, soruşturma kapsamında “şüpheli ölüm” olarak değerlendirildi.

Sır perdesi aralanıyor... Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Başlık ResmiSır perdesi aralanıyor... Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Oyuncunun ölüm nedeninin kapsamlı otopsi incelemesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Sır perdesi aralanıyor... Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Başlık ResmiSır perdesi aralanıyor... Serhat Kılıç'ın ölmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncunun kız arkadaşı Özlem E. ise polise verdiği ifadede Kılıç’ın sağlık sorunları bulunduğunu ve perşembe gününden itibaren kendisine ulaşamadığını söyledi.


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