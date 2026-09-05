Altın yatırımcısının gözü 11 Eylül Cuma açıklanacak ABD ağustos TÜFE verisine çevrildi. Bu veri, FED’in 16 Eylül’deki faiz kararı öncesinde son rakam olarak dikkatle takip edilecek. Tahminlerden daha yüksek bir TÜFE halinde “şahin FED” beklentisinin yükselebileceği ve altın üzerindeki baskının artabileceği ifade ediliyor. Bu hafta 4.282 dolara kadar gerileyen ons altın fiyatı, tepki alımları ile toparlanarak 4.430 dolardan kapanış yaptı.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bu hafta %-0,56 geriledi ve 4.430 dolardan kapanış yaptı. Ons, oldukça dalgalı geçen haftada en düşük 4.282 dolar ve en yüksek 4.511 doları test etti. Cuma kapanışı itibarıyla iki haftalık düşüş serisinin gerçekleştiği ons altın; 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.534 doların altında kaldı. Ancak fiyatların 4.340 dolardan geçen önceki düşüş trendinin üzerine dönüş yapması olumlu karşılandı.

3 HAFTANIN DİBİNİ GÖRDÜ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; petrol fiyatları, ABD verileri ve FED beklentileri öne çıktı. ABD-İran geriliminin yeniden çatışmalara dönmesi ile birlikte petrol fiyatı 95 doları aştı ve küresel tahvil faizleri yükseldi. Bu gelişme ile haftanın ilk yarısında ons altın 4.282 dolar ile son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Alınır mı satılır mı? Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!

FED BEKLENTİLERİ…

Hafta ortasında FED Üyesi Waller’ın “güvercin” mesajları, 16 Eylül’deki kritik FED kararı öncesinde “faiz artışı olasılığını” düşürerek, altında güçlü tepki alımını tetikledi.

Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin 55 bin beklentiye karşı 162 bin kişi artması ise tabloyu yeniden tersine çevirdi. Son durumda piyasalar FED’den bu ay faiz artışı ihtimalini %60’a yakın bir oranla fiyatlıyor.

DİKKATLER 11 EYÜL’DE

Bu arada altın yatırımcısının gözü gelecek hafta 11 Eylül Cuma günü açıklanacak ABD ağustos ayı TÜFE verisine çevrildi. Bu veri, FED’in 16 Eylül’deki faiz kararı öncesinde açıklanacak son rakam olarak dikkatle takip edilecek.

Ağustosta TÜFE’nin aylık bazda %0,4 artması ve yıllık enflasyonun %3,4’te sabit kalması bekleniyor. Bu tahminlerden daha yüksek bir veri gelmesi halinde “daha şahin FED” beklentisinin artabileceği ve bunun da kıymetli metaller üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade ediliyor.

Alınır mı satılır mı? Altın fiyatı 11 Eylül’e kilitlendi!

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons fiyatında ocak-haziran düşüşünün ardından başlayan yükselişte, %23,6 FİBO seviyesine işaret eden 4.335 doların destek ve %38,2 FİBO noktasının bulunduğu 4.576 doları direnç olarak gösteriyor.

Öte yandan 50 günlük hareketli ortalamanın konumlandığı 4.285 dolar ve 200 günlük ortalamaya işaret eden 4.534 dolar seviyelerine de destek ve direnç olarak dikkat çekiliyor.

GRAMDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Bu arada spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da geçen hafta 6.647 TL-7.006 TL gibi geniş bir aralıkta dalgalandı. Hafta kapanışı ise %-0,12 değer kaybı ile 6.898 TL’den gerçekleşti. Gram fiyatında “hafta kapanışı” itibarıyla stabil görünüm öne çıktı.