Faizsiz sıfır araç kampanyası! Renault, Audi, Seat ve Skoda'dan 9 model... İşte fiyatlar

Kredi faizi ödemeden araç sahibi olmak isteyenler için tasarruf finansman sektöründe yeni bir kampanya başladı. Renault, Audi, Seat ve Skoda markalarından 9 modelin yer aldığı kampanyada yüzde 10'dan başlayan peşinat ve hemen teslim avantajı sunuluyor. Peki araçların fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Otomobil fiyatlarının yüksek seyretmesi ve taşıt kredilerindeki maliyetlerin vatandaşın bütçesini zorlaması, araç sahibi olmak isteyenleri alternatif finansman modellerine yöneltiyor. Bu kapsamda tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu faizsiz araç finansmanı kampanyaları öne çıkıyor. Farklı marka ve modeller için hazırlanan kampanyalarda peşinat, teslimat ve organizasyon ücreti gibi seçenekler bulunuyor.

FAİZSİZ ARAÇ FİNANSMANI!

Tasarruf finansman sisteminde vatandaşlar, belirlenen ödeme planı doğrultusunda araç sahibi olabiliyor. Sistem kapsamında sunulan kampanyalarda peşinat, teslimat tarihi ve ödeme planı gibi şartlar kampanyaya göre değişiklik gösterebiliyor.

Faizsiz sıfır araç kampanyası! Renault, Audi, Seat ve Skodadan 9 model... İşte fiyatlar

RENAULT, AUDİ, SKODA VE SEAT...

Bu kapsamda sektörde güncel olan bir araç kampanyasını inceledik. Renault, Audi, Seat ve Skoda markalarından 9 modeli kapsayan kampanya kapsamında araç sahibi olmak isteyenlere %10'dan başlayan peşinat avantajı sunuluyor.

ARAÇLARIN SATIŞ BEDELİ?

Kiralama seçeneği ile hemen teslim edilen araçlar için yüzde 7 organizasyon ücreti bulunuyor. Peki kampanya kapsamında hangi araçlar, ne kadar bedelle sunuluyor? İşte detaylar...

MODEL ARAÇ BEDELİ ORGANİZASYON ÜCRETİ PEŞİNAT KİRALAMA SÜRESİ Seat Ibiza 1.820.834 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 Ay Skoda Karoq 3.422.068 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 Ay Seat Leon 2.271.966 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 Ay Renault Megane 1.983.894 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 Ay Audi Q3 4.467.705 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 Ay Seat Ateca 2.391.543 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 Ay Renault Yeni Clio 1.549.068 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 Ay Audi A3 3.422.068 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 Ay Audi A3 Sportback 3.126.088 TL %7 %10'dan başlıyor 6-12 Ay

Not: Kiralama bedeli ve yüzde 7 organizasyon ücreti araç fiyatına dahil edilmemiştir. Kampanya koşulları ve teslimat süresi seçilen araca ve sözleşmeye göre değişiklik gösterebilir.