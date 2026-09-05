Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik 2026 yılı hibe desteği başvuruları başladı. Kendi işini kurmak isteyenlere 735 bin liraya kadar destek verilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Son tarih 16 Eylül.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için 2026 yılı 5. dönem hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların projelerine 735 bin liraya, eski hükümlü vatandaşların projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacaklarını bildiren Işıkhan, korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin üst limitinin ise 905 bin lira olarak uygulanacağını ifade etti.

Başvurular açıldı! Eski hükümlüye 550 bin, engelliye 735 bin lira hibe

Bu dönem itibarıyla eski hükümlü hibe desteği başvuru süreçlerini dijitale taşıdıklarını belirten Işıkhan, vatandaşların işlem süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla başvuruların artık e-Devlet’ten çevrim içi olarak yapılacağını bildirdi. Işıkhan, hibe desteğine son başvuru tarihinin 16 Eylül olduğunu kaydetti.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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