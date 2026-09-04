Ortak çalışma için... İnceciköz’e TÜRKSOY Madalyası

Türk dünyasının ortak kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz’e, TÜRKSOY tarafından kültürel mirasa katkıları dolayısıyla “TÜRKSOY Madalyası” verildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının korunması ve Türkiye’nin kültürel miras alanındaki tecrübesinin Türk dünyasıyla paylaşılmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla ‘TÜRKSOY Madalyası’na layık görüldü.

Madalya, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit YUSUF tarafından İnceciköz’e sunuldu. Birol İnceciköz, verilen madalya için teşekkür ederek Türk dünyasıyla kültürel bağları güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Türk dünyasındaki müzeler ve kültür kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla mayıs ayında Türk Dünyası Kültürel Miras Koordinatörlüğü kurulmuştu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren koordinatörlük, arkeolojiden restorasyona, müzecilikten dijitalleşmeye kadar farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütüyor.

Koordinatörlük ayrıca uzman değişimi ve eğitim programlarıyla Türkiye’nin müzecilik tecrübesinin Türk dünyası ülkeleriyle paylaşılmasını amaçlıyor.

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