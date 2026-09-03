Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı resmileşti: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun devre arasında transfer edilen Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Brezilyalı oyuncunun, kısa süre içinde yeni takımına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

AL JAZİRA İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Türkiye'den sonra yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri olan 32 yaşındaki Sambacı, Al Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Anderson Talisca

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2024-2025 sezonunun devre arasında transfer olan Talisca, ilk sezon 23 maçta 12 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Brezilyalı oyuncu, 2025-2026 sezonunda 45 maçta 27 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Talisca, 2026-2027 sezonunda ise 7 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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