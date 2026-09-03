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Spor

Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı resmileşti: Yeni adresi belli oldu

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Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı resmileşti: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun devre arasında transfer edilen Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Brezilyalı oyuncunun, kısa süre içinde yeni takımına imza atması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

AL JAZİRA İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Türkiye'den sonra yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri olan 32 yaşındaki Sambacı, Al Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Başlık ResmiAnderson Talisca

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2024-2025 sezonunun devre arasında transfer olan Talisca, ilk sezon 23 maçta 12 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Brezilyalı oyuncu, 2025-2026 sezonunda 45 maçta 27 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Talisca, 2026-2027 sezonunda ise 7 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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