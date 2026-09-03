Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Marco Asensio'dan derbi öncesi taraftarı sevindiren mesaj

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Marco Asensio'dan derbi öncesi taraftarı sevindiren mesaj

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, hakkında çıkan ameliyat olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Çalışmalara başladığını belirten 30 yaşındaki yıldız, kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara katılacağını söyledi. Derbiye odaklı olduklarını kaydeden Asensio, "Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum." dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio, hakkında çıkan ameliyat iddialarına noktayı koydu.

"ÇOK YAKINDA TAKIMA DÖNECEĞİM"

Ameliyat olacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Marco Asensio, yakın zamanda takıma döneceğini belirterek "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması: Ameliyat olacak mı?
Marco Asensio bireysel çalışmalara başladı
Başlık ResmiMarco Asensio bireysel çalışmalara başladı

"ÇOK OLUMLU BİR İVME YAKALADIK"

Takımın iyi bir ivme yakaladığını ve derbiye odaklandıklarını kaydeden İspanyol yıldız, "Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon görev aldığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydeden İspanyol yıldız. geçen sezon 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Denizolgun dosyasında dikkat çeken çelişki!
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
Almanya'yı eledik, yarı finale yükseldik
ÖNCE ANKARA SONRA KÜTAHYA...
ÖNCE ANKARA SONRA KÜTAHYA...
Dakikalar içinde peş peşe sallandı!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
Denizcilerin 'Uyku uyuyamayacağız' dediği tehlike
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
TAKSİTLER NE KADAR?
TAKSİTLER NE KADAR?
500 bin TL'den 5 milyon TL'ye faizsiz finansman
İKİ KEZ SEÇİLMİŞTİ!
İKİ KEZ SEÇİLMİŞTİ!
Başkan vekilliği CHP’den AK Parti’ye geçti
AMELİYAT OLACAK MI?
AMELİYAT OLACAK MI?
Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
Eski Bakanın ölümünde soruşturma derinleşiyor
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ!
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ!
Tanklar devre dışı, silah üretimi durabilir
"BEKLEMİYORDUM"
Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi
YENİ ROTA 'SURİYE'
YENİ ROTA 'SURİYE'
Bölgenin enerji haritası değişiyor mu?
İLK RAPOR ÇIKTI!
İLK RAPOR ÇIKTI!
'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası
"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak bastı
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri!
KARADENİZ'DE SICAK SAATLER!
KARADENİZ'DE SICAK SAATLER!
Silah taşıyorlardı, hepsi vuruldu
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
Eski vali eşiyle dikkat çeken telefon trafiği!
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
Eski hocalarından Arda Okan'a övgü yağmuru
EFSANE ELEKTRİKLENDİ!
EFSANE ELEKTRİKLENDİ!
Range Rover 600 km menzille tanıtıldı
TÜRK İHA'LARI GÜNDEMDE
TÜRK İHA'LARI GÜNDEMDE
Çin tehdidine karşı Tayvan'da Türkiye formülü!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Denizolgun'un ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! 10 yıl önceki 155 kaydı ortaya çıktı
Denizolgun'un ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! 10 yıl önceki 155 kaydı ortaya çıktı
Kaydet
İmamoğlu davasında ara karar: 2 sanık tahliye edildi
İmamoğlu davasında ara karar: 2 sanık tahliye edildi
Kaydet
Filenin Sultanları Almanya'yı eledi, yarı finale yükseldi!
Filenin Sultanları Almanya'yı eledi, yarı finale yükseldi!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.