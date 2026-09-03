Marco Asensio'dan derbi öncesi taraftarı sevindiren mesaj

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, hakkında çıkan ameliyat olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Çalışmalara başladığını belirten 30 yaşındaki yıldız, kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara katılacağını söyledi. Derbiye odaklı olduklarını kaydeden Asensio, "Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum." dedi.

Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio, hakkında çıkan ameliyat iddialarına noktayı koydu.

"ÇOK YAKINDA TAKIMA DÖNECEĞİM"

Ameliyat olacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Marco Asensio, yakın zamanda takıma döneceğini belirterek "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Marco Asensio bireysel çalışmalara başladı

"ÇOK OLUMLU BİR İVME YAKALADIK"

Takımın iyi bir ivme yakaladığını ve derbiye odaklandıklarını kaydeden İspanyol yıldız, "Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon görev aldığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydeden İspanyol yıldız. geçen sezon 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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