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Dünya

Çin tehdidine karşı Türk İHA'ları gündemde! Tayvan Türkiye ile masaya oturmak istiyor

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Çin tehdidine karşı Türk İHA'ları gündemde! Tayvan Türkiye ile masaya oturmak istiyor
Fotoğraf Başlığı Çin tehdidine karşı Türk İHAları gündemde! Tayvan Türkiye ile masaya oturmak istiyor

Çin'in artan askeri baskısı karşısında savunma kapasitesini güçlendirmeye çalışan Tayvan'ın gündemine Türk İHA'ları yeniden girdi. Tayvan basınına göre iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi (DPP), Türkiye ile İHA ve savunma alanlarında daha kapsamlı iş birliği geliştirmek istiyor.

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Tayvan basınında yer alan haberlere göre Türkiye ile İHA, savunma ve ileri teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi gündeme geldi.

DPP Milletvekili Chung, İHA'lar ve insansız sistemlerin hem ulusal savunmada hem de endüstriyel kalkınmada önemli bir eğilim haline geldiğini söyledi.

Chung, Tayvan lideri Lai'nin insansız sistemler sektörünü ülkenin öncelikleri arasına aldığını ifade etti.

Çin tehdidine karşı Türk İHAları gündemde! Tayvan Türkiye ile masaya oturmak istiyor
Başlık ResmiÇin tehdidine karşı Türk İHAları gündemde! Tayvan Türkiye ile masaya oturmak istiyor

ÇİN BASKISINA KARŞI İHA'LARA AĞIRLIK VERİYOR

DPP Milletvekili Lee ise Çin'in Tayvan üzerinde "hukuk savaşı, bilişsel savaş ve gri bölge taktikleri" yoluyla baskı kurduğuna değindi.

Tayvan yönetimi, Çin ile gerilimin sürdüğü dönemde insansız sistemlere yönelik kapasitesini artırmaya çalışırken, Tayvan basınındaki son haber Türkiye ile İHA ve savunma alanlarında daha kapsamlı iş birliği arayışını yeniden gündeme taşıdı.

"TÜRKİYE'DEN İHA ALMAMIZ GEREKİYOR" ÇAĞRISI

Tayvan'ın Türk İHA'larına ilgisi yeni değil. 2021 yılında Tayvan'daki ana muhalefet Kuomintang'ın önde gelen isimlerinden Jaw, Karabağ Savaşı'nda Türk İHA'larının gösterdiği performansa dikkat çekerek ülkesine Türkiye'den İHA alınması çağrısında bulunmuştu.

Jaw, Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki tecrübesinden yararlanılması gerektiğini savunarak, "Ülkemizin bir an önce Türkiye'den yeterli sayıda İHA satın alması gerekiyor" demişti.

Tayvan basınında o dönem yayımlanan değerlendirmelerde de Türk İHA'larının Karabağ'ın yanı sıra Libya ve Suriye'deki operasyonlarla uluslararası alanda dikkat çektiği ifade edilmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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