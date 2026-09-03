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Spor

Trabzonspor'da yeni transferden kötü haber

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Trabzonspor'da yeni transferden kötü haber

Trabzonspor, yeni transfer Noah Saviolo'nun sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

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Bordo mavililer, Amed Sportif Faaliyetler maçında sakatlanan Noah Saviolo'nun MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

AMEDSPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Başlık ResmiNoah Saviolo
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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