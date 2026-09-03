Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önen ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in kızı Fatma Zehra Önen’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatma Zehra Önen’in vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
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"VEFAT HABERİNİ TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen’in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, mesajının devamında Fatma Zehra Önen’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabb'im mekanını cennet eylesin” temennisinde bulundu.