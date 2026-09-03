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Yaşam

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü! Tedavi gören kızı hayatını kaybetti

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü! Tedavi gören kızı hayatını kaybetti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’ in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Milletvekili Önen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen’in kıymetli evladı, sevgili Fatma Zehra Önen bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Evladımızın cenaze programı ile alakalı bilgi ilerleyen saatlerde verilecektir."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen ve vefat eden kızı Fatma Zehra Önen
Başlık ResmiAK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen ve vefat eden kızı Fatma Zehra Önen

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen’in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’ in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Abdülkadir Emin Önen kardeşimiz ve kıymetli eşi başta olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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