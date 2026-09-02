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Kültür - Sanat

TDED Başkanı Ekrem Erdem: Türkçenin zenginliğini dijital imkânlarla buluşturmalıyız

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TDED Başkanı Ekrem Erdem: Türkçenin zenginliğini dijital imkânlarla buluşturmalıyız
Fotoğraf Başlığı TDED Başkanı Ekrem Erdem: Türkçenin zenginliğini dijital imkânlarla buluşturmalıyız

Dil ve Edebiyat dergisinin eylül sayısında “Dijitalizm ve Mahremiyet” dosyası ele alındı. TDED Başkanı Ekrem Erdem, dijital çağda Türkçenin korunması ve yapay zekâ ile bilişim alanlarında yetkin bir dil haline gelmesinin önemine dikkat çekti.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat, eylül sayısında “Dijitalizm ve Mahremiyet” dosyasıyla okurlarına “merhaba” dedi.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, dergideki makalesinde lisanın önemi ve ana dilin kimlik inşası üzerinde durdu.

TDED Başkanı Ekrem Erdem: Türkçenin zenginliğini dijital imkânlarla buluşturmalıyız
Başlık ResmiTDED Başkanı Ekrem Erdem: Türkçenin zenginliğini dijital imkânlarla buluşturmalıyız
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Erdem, “Bizim davamız, dijital çağın sunduğu imkânlarla Türkçemizin asaletini, nezaketini ve kavram zenginliğini buluşturmaktır. Dijital mecralarda içerik üretirken de kelimelerimizin bize ecdadımızdan tevarüs eden bir emanet olduğu şuurunu asla yitirmemeliyiz. Klavyeye dokunan her parmak, ekrana düşen her kelime, medeniyetimizin geleceğine vurulan bir mühürdür. Türkçeyi dijital çağın, yapay zekânın, yazılımın ve bilişimin de yetkin bir dili kılmak; ona göstereceğimiz titizlik ve yapacağımız yatırımlarla mümkündür” ifadelerini kullandı.

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