Dil ve Edebiyat dergisinin eylül sayısında “Dijitalizm ve Mahremiyet” dosyası ele alındı. TDED Başkanı Ekrem Erdem, dijital çağda Türkçenin korunması ve yapay zekâ ile bilişim alanlarında yetkin bir dil haline gelmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat, eylül sayısında “Dijitalizm ve Mahremiyet” dosyasıyla okurlarına “merhaba” dedi.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, dergideki makalesinde lisanın önemi ve ana dilin kimlik inşası üzerinde durdu.

TDED Başkanı Ekrem Erdem: Türkçenin zenginliğini dijital imkânlarla buluşturmalıyız

Erdem, “Bizim davamız, dijital çağın sunduğu imkânlarla Türkçemizin asaletini, nezaketini ve kavram zenginliğini buluşturmaktır. Dijital mecralarda içerik üretirken de kelimelerimizin bize ecdadımızdan tevarüs eden bir emanet olduğu şuurunu asla yitirmemeliyiz. Klavyeye dokunan her parmak, ekrana düşen her kelime, medeniyetimizin geleceğine vurulan bir mühürdür. Türkçeyi dijital çağın, yapay zekânın, yazılımın ve bilişimin de yetkin bir dili kılmak; ona göstereceğimiz titizlik ve yapacağımız yatırımlarla mümkündür” ifadelerini kullandı.



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