Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Ölen kadının kim olduğu ortaya çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Ölen kadının kim olduğu ortaya çıktı

New York'taki Times Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 32 yaşındaki Erin Piacenti hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 68 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırılırken, Piacenti'nin Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda meydana gelen bıçaklı saldırı can aldı. Bir kadın, çevrede bulunan iki kişiye bıçakla saldırırken, 32 yaşındaki Erin Piacenti hayatını kaybetti.

Saldırıda önce 68 yaşındaki bir erkek yaralandı. Ardından 32 yaşındaki Piacenti de saldırganın hedefi oldu. Ağır yaralanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Ölen kadının kim olduğu ortaya çıktı
Başlık ResmiTimes Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Ölen kadının kim olduğu ortaya çıktı

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, elinde bıçaklar bulunan kadına müdahale etti. Polisin müdahalesi sırasında saldırgan vurularak öldürüldü.

Olayla ilgili ilk değerlendirmelerde saldırının rastgele gerçekleştirildiği ve terör bağlantısına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD, İran
DÜNYA

ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu

BANK OF AMERİCA'DA BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Erin Piacenti'nin Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bank of America, Piacenti'nin ölümünün ardından yayımladığı mesajda yaşanan trajik kayıp nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Piacenti bankada iş seçimi ve çıkar çatışmaları alanında başkan yardımcısı olarak görev alıyordu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Trump tehdit etmişti! Patlama sesleri yükseldi
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
İdris Naim Şahin 3,5 saat ifade verdi!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
İki kurum için kapatma kararı geldi
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe'den 'Greenwood' yalanlaması!
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
Tır dorsesinde kaçarken yakalandı, tutuklandı
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
Yeni nesil çeteler için yolun sonu
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
Times Meydanı'nda korkunç anlar!
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
Trump'ın Ankara'daki gizli operasyonu belgesel oldu
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
İstifa kabul edilmedi, 4 günde her şey değişti
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
Türkiye'nin en ucuz otomobili zamlandı
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
Feribot faciasında can verenlere son veda
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
Trabzon şehir içi raylı sistem projesinin temeli atıldı
TRUMP'LA ANLAŞTI!
TRUMP'LA ANLAŞTI!
Maduro'yu deviren gizemli milyarderin kimliği ifşa oldu
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
183 milyar liralık ödeme ertelendi!
KAÇACAK YER BULAMADI
KAÇACAK YER BULAMADI
Almanya'da Başbakan Merz yuhalandı!
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Bini aşkın kişi öldü, geriye bir tek o kaldı!
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Kaydet
Arananlar denetimden böyle kaçıyormuş! Sosyal medyadaki 'kaçış ağı' çökertildi
Arananlar denetimden böyle kaçıyormuş!
Kaydet
Okullarda telefon devri sona erdi! Polonya'da yeni yasak yürürlükte
Okullarda telefon devri sona erdi! Polonya'da yeni yasak yürürlükte
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.