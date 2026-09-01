Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Ölen kadının kim olduğu ortaya çıktı
New York'taki Times Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 32 yaşındaki Erin Piacenti hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 68 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırılırken, Piacenti'nin Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda meydana gelen bıçaklı saldırı can aldı. Bir kadın, çevrede bulunan iki kişiye bıçakla saldırırken, 32 yaşındaki Erin Piacenti hayatını kaybetti.
Saldırıda önce 68 yaşındaki bir erkek yaralandı. Ardından 32 yaşındaki Piacenti de saldırganın hedefi oldu. Ağır yaralanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, elinde bıçaklar bulunan kadına müdahale etti. Polisin müdahalesi sırasında saldırgan vurularak öldürüldü.
Olayla ilgili ilk değerlendirmelerde saldırının rastgele gerçekleştirildiği ve terör bağlantısına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığı belirtildi.
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BANK OF AMERİCA'DA BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ
Saldırıda hayatını kaybeden Erin Piacenti'nin Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Bank of America, Piacenti'nin ölümünün ardından yayımladığı mesajda yaşanan trajik kayıp nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Piacenti bankada iş seçimi ve çıkar çatışmaları alanında başkan yardımcısı olarak görev alıyordu.