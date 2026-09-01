New York'taki Times Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 32 yaşındaki Erin Piacenti hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 68 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırılırken, Piacenti'nin Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda meydana gelen bıçaklı saldırı can aldı. Bir kadın, çevrede bulunan iki kişiye bıçakla saldırırken, 32 yaşındaki Erin Piacenti hayatını kaybetti.

Saldırıda önce 68 yaşındaki bir erkek yaralandı. Ardından 32 yaşındaki Piacenti de saldırganın hedefi oldu. Ağır yaralanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı! Ölen kadının kim olduğu ortaya çıktı

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, elinde bıçaklar bulunan kadına müdahale etti. Polisin müdahalesi sırasında saldırgan vurularak öldürüldü.

Olayla ilgili ilk değerlendirmelerde saldırının rastgele gerçekleştirildiği ve terör bağlantısına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığı belirtildi.

BANK OF AMERİCA'DA BAŞKAN YARDIMCISIYMIŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Erin Piacenti'nin Bank of America'da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bank of America, Piacenti'nin ölümünün ardından yayımladığı mesajda yaşanan trajik kayıp nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Piacenti bankada iş seçimi ve çıkar çatışmaları alanında başkan yardımcısı olarak görev alıyordu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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