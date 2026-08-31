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Kültür - Sanat

Mozart iki asır sonra yine sahnede! Beyoğlu'nda özel tecrübe

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Mozart iki asır sonra yine sahnede! Beyoğlu'nda özel tecrübe

Müzik tarihinin en meşhur isimlerinden biri olan Wolfgang Amadeus Mozart, 35 yıllık ömrüne 626 eser sığdırarak müzik tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri oldu.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Notalarıyla asırları aşan Mozart’ın hikâyesi, bu defa sahne sanatları ile yeni nesil teknolojilerin buluşmasıyla tekrar hayat buldu.

Ölümünün üzerinden 235 sene geçen Mozart, bugünün teknolojisiyle tekrar sahneye çıktı! Sanatçının çocukluğundan aşk hayatına, sanat yolculuğundan iç dünyasındaki çatışmalara ve gizemli ölümüne uzanan hayat hikâyesi; bir ilk olarak ghost perde hologram teknolojisi ve karma gerçeklik (Mixed Reality) disiplinleriyle yeniden canlandı.

Mozart iki asır sonra yine sahnede! Beyoğlu'nda özel tecrübe
Başlık ResmiMozart iki asır sonra yine sahnede! Beyoğlu'nda özel tecrübe

Beyoğlu Sahne’de gerçekleşen özel sahne tecrübesi, sanatseverleri zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkardı.

Projenin yaklaşık bir yıllık bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını belirten Etkinlik Koordinatörü Özal Özyiğit “Seyircilerin bir gösteri izlemekten öte, Mozart’ın hayatından izleri takip ederek 18. yüzyılın atmosferine ve onun dünyasına doğru bir yolculuğa çıkmasını istiyoruz” dedi.

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