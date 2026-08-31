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Kültür - Sanat

Sinema dünyasından çağrı: Venedik’te Filistin bayrağı dalgalansın

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Sinema dünyasından çağrı: Venedik’te Filistin bayrağı dalgalansın

Sinema ve sanat dünyasının meşhur isimlerinden oluşan “Venice4Palestine” (Filistin İçin Venedik)” teşebbüsü, İtalya’da düzenlenecek 82. Uluslararası Venedik Film Festivali’nde Filistin bayrağının da yer alması çağrısında bulundu.

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Sinema dünyasının yıldız isimleri, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde iki Filistinli yönetmenin filmlerinin gösterilecek olması dolayısıyla festival sırasında Filistin bayrağının da yer almasını talep eden bir çağrıda bulundu.

Dünyanın en eski sinema festivali olan Uluslararası Venedik Film Festivali'nin başlamasına sayılı günler kala, ünlü isimlerden oluşan "Venice4Palestine (Filistin İçin Venedik)" Filistin'e destek sesini yükseltti.

Sinema dünyasından çağrı: Venedik’te Filistin bayrağı dalgalansın
Başlık ResmiSinema dünyasından çağrı: Venedik’te Filistin bayrağı dalgalansın

"Filistin İçin Venedik" girişimi, Lido Adası'nda 2 Eylül'de kapılarını açacak festival öncesinde yayımladıkları mektupta, Filistinli yönetmen Ahmed Hassouna'nın yönettiği "Al Mowaten Osama" ve Muayad Alayan'ın yönettiği "Hiwar ma' albahr" adlı 2 filmin festivalde gösterilecek olması dolayısıyla Filistin bayrağının da festival sırasında diğer katılımcı ülkelerin bayraklarıyla dalgalandırılmasını istedi.

Mektupta, film endüstrisi genelinde şeffaflık ve İsrail hükümetiyle bağlantılı kuruluş ve kurumlarla yapılan anlaşmaların askıya alınması talebi de yer aldı.

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"Venice4Palestine (Filistin İçin Venedik)" girişiminin imzacıları arasında Matteo Garrone, Marco Bellocchio, Abel Ferrara, Alba ve Alice Rohrwacher, Toni ve Peppe Servillo, Roger Waters ile Annie Ernaux gibi ünlü isimler bulunuyor.

Söz konusu girişim, geçen yıl da Venedik Film Festivali'nin, Gazze'deki insani krizi ve soykırımı kınamasını talep eden bir mektup imzalamıştı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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