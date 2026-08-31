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Spor salonu yangınından Bakan Şimşek'e acı haber! Yeğeni hayatını kaybetti

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Spor salonu yangınından Bakan Şimşek'e acı haber! Yeğeni hayatını kaybetti

Batman’da spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangın faciaya dönüştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği yangında ölenlerden birinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 42 yaşındaki yeğeni Emine Yağni olduğu ortaya çıktı.

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Batman Gültepe Mahallesi’nde bulunan özel bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından tesiste soğutma çalışmaları yapılırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman Valisi Ekrem Canalp, olayla ilgili yaptığı açıklamada yangından 11 kişinin etkilendiğini belirterek, 1 kişinin durumunun ağır, 8 kişinin sağlık durumunun ise stabil olduğunu söyledi. Canalp, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve itfaiye ekiplerinin tesisteki aramalarını tamamladığını ifade etti.

Yangında hayatını kaybedenlerin 42 yaşındaki Emine Yağni ile Şanzime Sarıgül olduğu belirlendi.

Spor salonu yangınından Bakan Şimşek'e acı haber! Yeğeni hayatını kaybetti
Başlık ResmiSpor salonu yangınından Bakan Şimşek'e acı haber! Yeğeni hayatını kaybetti

BAKAN ŞİMŞEK'İN YEĞENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Emine Yağni’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeğeni olduğu öğrenildi. 42 yaşındaki Yağni’nin evli ve 5 çocuk annesi olduğu belirtildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.

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BAKAN GÖKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "Batman’da bir spor salonunda meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elim hadisede hayatını kaybeden personelimiz Emine Yani ve Şanzime Sarıgül'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden personelimiz Selda T.'nin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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