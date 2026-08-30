Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Başakşehir ile Kasımpaşa yenişemedi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Başakşehir ile Kasımpaşa yenişemedi

Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleden ekipler 1-1 beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

11. dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Olsen son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Olsen düzeltip vuruşunu yaptı. Bu pozisyonda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

18. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Gianniotis'in kısa düşen kaleci vuruşunda Operi topu Umut Bozok'a, bu futbolcu da bekletmeden Shomurodov'a aktardı. Özbekistanlı golcü ceza yayı dışından düzeltip vurdu, savunmaya da çarpan top Gianniotis'i kontrpiyede bırakıp aşırtma şekilde ağlarla buluştu.

20. dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Rakipten kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Shomurodov ceza yayı üzerinden sert vurdu, defansa çarpan meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Başakşehir - Kasımpaşa
Başlık ResmiBaşakşehir - Kasımpaşa

59. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Opoku'nun uzaklaştırmak istediği topu kapan Kerem Demirbay ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

65. dakikada orta alanda kaptığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol sert vurdu, kaleci Muhammed Şengezer bu pozisyonda da gole engel oldu.

69. dakikada Başakşehir net fırsattan yararlanamadı. Orta sahada topla buluşan Opoku, savunmanın arasından verdiği pasla meşin yuvarlağı Shomurodov'la buluşturdu. Bu futbolcu çaprazdan orta şut karışımı vuruşla topu yandan auta gönderdi.

71. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Winck kafayla kale sahası önündeki Benedyczak'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vole vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Operi'nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya hareketlenen Shomurodov uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

81. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Raffety, soldan ceza sahasına giren Benedyczak'a pasını aktardı. Son çizgiye inen bu futbolcu kale önünde müsait pozisyondaki Diabate'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, yakın mesafeden ağları havalandırdı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Ali Can Alp

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kemen (Dk. 64 Onur Ergün), Umut Güneş, Olsen (Dk. 73 Hamza Güreler), Fayzullayev (Dk. 46 Yusuf Sarı), Shomurodov, Umut Bozok (Dk. 73 Selke)

Kasımpaşa: Gianniotis, Ayberk Karapo (Dk. 87 Emirhan Boz), Arous, Ilie, Winck, Mendes (Dk. 71 Rafferty), Kerem Demirbay, Ahmet Taha Dağbaşı (Dk. 46 Diabate), Benedyczak, Baldursson, Güven Yalçın (DK. 46 Ali Yavuz Kol)

Goller: Dk. 18 Shomurodov (Başakşehir), Dk. 81 Diabate (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 3 Opoku, Dk. 13 Kemen, Dk. 90 Hamza Güreler (Başakşehir), Dk. 55 Winck (Kasımpaşa)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÖLÜ VE YARALILAR VAR!
ÖLÜ VE YARALILAR VAR!
ABD'den Orta Doğu ülkesine gece saldırısı
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu
SAMSUN'DA RAHAT GALİBİYET
SAMSUN'DA RAHAT GALİBİYET
Vedat ve Oğuz attı, F.Bahçe hata yapmadı
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor!
"UCUZ KURTULDUK"
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe itirafı
YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI
YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI
Erdoğan: İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı
"SÖYLEYİN KAPTANA GERİ DÖNSÜN"
Girne açıklarında facia geliyorum demiş! İşte o anlar
TRANSFER ÖNCESİ DESTEK
TRANSFER ÖNCESİ DESTEK
Beşiktaş kararında Kenan ve Zeki detayı
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
Girne açıklarında batan gemi için krizi masası
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
Erdoğan'dan gemi faciasına dair ilk açıklama
"HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU"
Faciadan kurtulan yolcular o anları anlattı
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
Gabriel Martinelli ile 5 yıllık anlaşma
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
Sırbistan'da Türk vatandaşları kaçırıldı!
O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!
TRUMP İSTEDİ, GOOGLE YAPTI
TRUMP İSTEDİ, GOOGLE YAPTI
Haritaları açanlar yeni isimle karşılaşacak
BİR CAN DAHA GİTTİ
BİR CAN DAHA GİTTİ
İETT kazasında bilanço ağırlaşıyor
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Diyarbakır'daki provokasyona en net cevap
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
Komutanlar Trump yönetimine karşı çıktı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe itirafı:
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe itirafı: "Ucuz kurtulduk"
Kaydet
Atina Türkiye'yi sıkıştırmak isterken köşeye sıkıştı!
Atina Türkiye'yi sıkıştırmak isterken köşeye sıkıştı!
Kaydet
İran basını duyurdu: Lark Adası'nda patlama sesleri!
İran basını duyurdu: Lark Adası'nda patlama sesleri!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.