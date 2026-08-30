Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Facia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Facia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün
Fotoğraf Başlığı Facia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün

Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemide, faciadan hemen önceki anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gemideki bakımsızlık dikkat çekerken, yolcuların "Her taraf su alıyor. 200 kişi var burada. Söyleyin kaptana geri dönsün" dediği görüldü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisindeki yolcuların faciadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Geminin su aldığını panik içinde dile getiren yolcuların isyanı, facianın adeta adım adım geldiğini ortaya koydu.

Facia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün
Başlık ResmiFacia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün

YOLCULAR İSYAN ETTİ: HER TARAF SU ALIYOR

Yolculardan birisi "Her taraf su alıyor" diye gemideki mürettebata seslenirken, gemideki koltukların kırık olması da dikkat çekti.

Facia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün
Başlık ResmiFacia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün

"KAPTAN GERİ DÖNSÜN"

Kaydedilen görüntülerde, geminin su almasının ardından panik halinde hareket eden yolculardan birisi ise, "200 kişi var burada, geri dönün. Söyleyin kaptana geri dönsün" uyarısında bulundu.

Facia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün
Başlık ResmiFacia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün
ÖNERİLEN HABERLER
Girne açıklarında feribot faciası: 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi aranıyor
GÜNDEM

Girne açıklarında feribot faciası: 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi aranıyor

"GEMİ BATIYOR, ÇOCUKLAR VAR"

Kaydedilen başka bir görüntüde ise gemideki yolcuların, batma anında "Gemi batıyor, çocuklar var" sözleri ile yardım çığlıkları attığı görülüyor.

Facia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün
Başlık ResmiFacia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün
ÖNERİLEN HABERLER
Girne’de batan gemiden kurtulan yolcular anlattı: “Bu havada gidilmez diye uyardık”
GÜNDEM

Girne’de batan gemiden kurtulan yolcular anlattı: “Bu havada gidilmez diye uyardık”

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Filo Denizcilik’ten Girne açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturuldu
GÜNDEM

Filo Denizcilik’ten Girne açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturuldu

TÜRKİYE'DEN HAVA DESTEĞİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geminin alabora olması sonucu kaybolan 23 kişiyi arama çalışmalarının, Türkiye'den gelen 2 İHA ve bir Casa tipi uçakla sürdüğünü bildirdi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
Erdoğan'dan gemi faciasına dair ilk açıklama
"SÖYLEYİN KAPTANA GERİ DÖNSÜN"
Girne açıklarında facia geliyorum demiş! İşte o anlar
KAPTAN VE 7 KİŞİ GÖZALTINDA
KAPTAN VE 7 KİŞİ GÖZALTINDA
Girne'de gemi alabora oldu: 8 ölü, 17 kayıp var
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
Girne açıklarında batan gemi için krizi masası
"HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU"
Faciadan kurtulan yolcular o anları anlattı
O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
Gabriel Martinelli ile 5 yıllık anlaşma
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
Sırbistan'da Türk vatandaşları kaçırıldı!
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Diyarbakır'daki provokasyona en net cevap
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
Komutanlar Trump yönetimine karşı çıktı!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
'DİMDİK AYAKTAYIZ'
'DİMDİK AYAKTAYIZ'
Maduro aylar sonra ortaya çıktı!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
ZORUNLU OLACAK!
ZORUNLU OLACAK!
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
4 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI!
4 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI!
Henüz 7 yaşında! 3 milyonluk maaşla çalışan arıyor
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ!
HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ!
Ağustos'ta beklenmedik manzara
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
Dev transferin maliyeti duyuruldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sırbistan'da Türk vatandaşları kaçırılmıştı! Özel operasyonla kurtarıldılar
Sırbistan'da Türk vatandaşları kaçırıldı!
Kaydet
Samsunspor-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11! Canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
Samsunspor-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11! Canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
Kaydet
Arda Turan’dan Shevchenko’ya olay gönderme:
Turan’dan Shevchenko’ya olay gönderme
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.