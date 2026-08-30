Facia geliyorum demiş! Girne açıklarında batan gemideki yolcular böyle isyan etti: Söyleyin kaptana geri dönsün
Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemide, faciadan hemen önceki anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gemideki bakımsızlık dikkat çekerken, yolcuların "Her taraf su alıyor. 200 kişi var burada. Söyleyin kaptana geri dönsün" dediği görüldü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisindeki yolcuların faciadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Geminin su aldığını panik içinde dile getiren yolcuların isyanı, facianın adeta adım adım geldiğini ortaya koydu.
YOLCULAR İSYAN ETTİ: HER TARAF SU ALIYOR
Yolculardan birisi "Her taraf su alıyor" diye gemideki mürettebata seslenirken, gemideki koltukların kırık olması da dikkat çekti.
"KAPTAN GERİ DÖNSÜN"
Kaydedilen görüntülerde, geminin su almasının ardından panik halinde hareket eden yolculardan birisi ise, "200 kişi var burada, geri dönün. Söyleyin kaptana geri dönsün" uyarısında bulundu.
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"GEMİ BATIYOR, ÇOCUKLAR VAR"
Kaydedilen başka bir görüntüde ise gemideki yolcuların, batma anında "Gemi batıyor, çocuklar var" sözleri ile yardım çığlıkları attığı görülüyor.
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8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
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TÜRKİYE'DEN HAVA DESTEĞİ
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geminin alabora olması sonucu kaybolan 23 kişiyi arama çalışmalarının, Türkiye'den gelen 2 İHA ve bir Casa tipi uçakla sürdüğünü bildirdi.