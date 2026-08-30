Ağustos'ta her yer beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, yaz mevsiminin son günlerinde adeta kışı aratmadı. Kısa sürede yolları beyaza bürüyen dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Sarıkamış'ta gün içerisinde etkili olan yağış, bir anda doluya dönüştü. İri dolu taneleri özellikle ilçe çevresindeki yolları ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Ağustos ayının son günlerinde ortaya çıkan görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Dolu yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte yollarda adeta kar yağışını andıran görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte zorlanırken, bazı araçların hareket edemediği görüldü.

Ağustosta her yer beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı!

Yolda kalan bir araç ise vatandaş tarafından iteklendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

"AĞUSTOS AYINDA KIŞ GÖRÜNTÜSÜ"

Yaz mevsiminin sona ermesine sayılı günler kala yaşanan dolu yağışı, Sarıkamış’ta kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Kısa sürede beyaza bürünen Sarıkamış’ta, "Kış geldi" dedirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarıkamış Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISarıkamış

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