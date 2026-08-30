Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Tuzlu Kahve için yayın tarihi belli oldu. Farklı hayat tarzlarına sahip iki ailenin karşılaşmasını konu alan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin ilk bölüm tarihi ve yayın saati de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve, romantik komedi ile aile hikayesini bir araya getirecek. İstanbul'un köklü ailelerinden gelen Derin ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen Mehmet'in aşkı üzerinden ilerleyecek hikayede, evlilik kararı iki ailenin hayatını tamamen değiştirecek. Peki, Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

TUZLU KAHVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzlu Kahve dizisi 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de ilk bölümüyle Star ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak ve Ceren Moray gibi oyuncular yer alacak.

Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kadronun diğer isimleri arasında Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen de bulunuyor.



Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzlu Kahve'nin hikayesi, İstanbul'un tanınmış ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Derin ile Amerika'dan ülkesine dönen holding veliahdı Mehmet'in tanışmasıyla başlayacak.

Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Birbirlerini seven genç çift evlenmeye karar verirken aldıkları karar, birbirleriyle anlaşması oldukça zor görünen iki ailenin aynı ortamda buluşmasına neden olur. Farklı aile yapıları, gelenekler ve kuşaklar arasındaki görüş ayrılıkları, genç çiftin ilişkisini de doğrudan etkileyecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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