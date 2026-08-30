Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Fotoğraf Başlığı Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Tuzlu Kahve için yayın tarihi belli oldu. Farklı hayat tarzlarına sahip iki ailenin karşılaşmasını konu alan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin ilk bölüm tarihi ve yayın saati de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Kaydet
a- | +A

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve, romantik komedi ile aile hikayesini bir araya getirecek. İstanbul'un köklü ailelerinden gelen Derin ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen Mehmet'in aşkı üzerinden ilerleyecek hikayede, evlilik kararı iki ailenin hayatını tamamen değiştirecek. Peki, Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

TUZLU KAHVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzlu Kahve dizisi 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de ilk bölümüyle Star ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Başlık ResmiTuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak ve Ceren Moray gibi oyuncular yer alacak.

Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Başlık ResmiTuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kadronun diğer isimleri arasında Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen de bulunuyor.

Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Başlık ResmiTuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzlu Kahve'nin hikayesi, İstanbul'un tanınmış ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Derin ile Amerika'dan ülkesine dönen holding veliahdı Mehmet'in tanışmasıyla başlayacak.

Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Başlık ResmiTuzlu Kahve ilk bölüm tarihi belli oldu! Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Birbirlerini seven genç çift evlenmeye karar verirken aldıkları karar, birbirleriyle anlaşması oldukça zor görünen iki ailenin aynı ortamda buluşmasına neden olur. Farklı aile yapıları, gelenekler ve kuşaklar arasındaki görüş ayrılıkları, genç çiftin ilişkisini de doğrudan etkileyecek.

İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi gün? 5. sezon tarihi belli oldu
HABERLER
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi gün? 5. sezon tarihi belli oldu
Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonda kadroya katılan oyuncular
HABERLER
Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonda kadroya katılan oyuncular
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
7 ÖLÜ, 23 KAYIP VAR!
7 ÖLÜ, 23 KAYIP VAR!
Girne'de 267 kişinin bulunduğu gemi alabora oldu
"HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU"
Faciadan kurtulan yolcular o anları anlattı
O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Diyarbakır'daki provokasyona en net cevap
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
ZORUNLU OLACAK!
ZORUNLU OLACAK!
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
Dev transferin maliyeti duyuruldu
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
O ÜLKELERE DİKKAT!
O ÜLKELERE DİKKAT!
Schengen vize raporunda Türkiye detayı ortalığı karıştırdı
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
BES'te fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
Mücteba Hamaney Türkiye dahil birçok ülkeye seslendi!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
Ünlü şarkıcının 21 milyar TL’lik mirası kime kalacak?
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fatih’te dehşet! Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti
Fatih’te dehşet! Eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti
Kaydet
Ünlü turizm merkezi ‘ceset’ adasına döndü! Korkunç polis skandalı: Yüzlerce kayıp dosyası yeniden açılıyor
Ünlü turizm merkezi ‘ceset’ adasına döndü!
Kaydet
Trabzonspor Amed maçı kadrosunu açıkladı: Fabinho ilk kez kadroda
Trabzonspor'da Fabinho ilk kez kadroda
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.