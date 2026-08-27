NOW ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Yeraltı, yeni sezon hazırlıkları ve oyuncu kadrosundaki değişikliklerle yeniden gündemde. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin 2. sezon yayın tarihi araştırılırken, hikayeye dahil olacak yeni oyuncular da merak konusu oldu. Peki, Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezonda kadroya kimler katıldı?

İlk sezonunu mayıs ayında tamamlayan Yeraltı dizisinde yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. Haydar Ali, Ceylan ve Bozo'nun hikayesinin devam edeceği 2. sezon öncesinde kadroya yeni isimler dahil olurken bazı oyuncular da projeye veda etti.

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeraltı dizisinin 2. sezonunun başlayacağı kesin tarih henüz NOW tarafından açıklanmadı. Güncel bilgilere göre yapımın yeni sezon hazırlıkları devam ederken ekranlara dönüşünün yeni yayın döneminde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk sezonunu 20 Mayıs 2026'da yayınlanan 16. bölümüyle tamamlayan Yeraltı'nın ikinci sezonunda hikayenin kapsamının genişlemesi bekleniyor. Özellikle kadroya yapılan yeni transferler, Bozo'nun geçmişi ve karşısına çıkacak yeni isimler üzerinden farklı bir çatışmanın kurulacağını gösteriyor. Bu nedenle yeni sezonun Haydar Ali ile Bozo'nun yanı sıra hikayeye dahil olacak karakterlerle birlikte ilerlemesi bekleniyor.

Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonda kadroya katılan oyuncular

YERALTI YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

Yeraltı'nın ana kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde yer almaya devam ediyor. Dizinin mevcut kadrosunda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Hülya Gülşen ve Koray Şahinbaş gibi isimler bulunuyor. Yeni sezon öncesinde ise kadroya dikkat çeken oyuncuların dahil olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonda kadroya katılan oyuncular

Güncel bilgilere göre İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer yeni sezonda Yeraltı kadrosuna katılan isimler arasında bulunuyor. İsmail Hacıoğlu'nun Bozo'nun karşısında konumlanacak önemli bir karaktere hayat vereceği, Şükran Ovalı'nın ise Bozo'nun geçmişinden gelen eski sevgilisini canlandıracağı belirtiliyor. Azra Aksu'nun Bozo'nun kızı olarak hikayeye dahil olacağı aktarılırken Ekrem Tamer'in de İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı karakterin babası rolünde yer alacağı kulislerden sızan bilgiler arasında yer alıyor.

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