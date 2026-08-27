Motor sporlarında henüz küçük yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Zayn Sofuoğlu, bu kez oyunculuk kariyeriyle gündeme geldi. 7 yaşındaki Sofuoğlu, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Sofuoğlu, yapımda Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adını alacak Şehzade Selim’in çocukluk dönemini oynayacak.

TRT 1’in tarihi yapımları arasında yer alan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, yeni sezonunda kadrosuna dikkat çeken genç bir isim ekledi. Motor sporlarında elde ettiği derecelerle adını geniş kitlelere duyuran Zayn Sofuoğlu, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayarak ekran karşısına çıkacak.

Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı

DİZİDEKİ ROLÜ BELLİ OLDU

Henüz 7 yaşında olan Sofuoğlu’nun dizide üstleneceği rol de belli oldu. Küçük oyuncu, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Yavuz Sultan Selim’in çocukluğunu seyirciye aktaracak. Böylece Sofuoğlu, motor sporlarının ardından farklı bir alandaki yeteneğini de ekranlarda sergilemeye hazırlanıyor.

Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı

ZAYN SOFUOĞLU KİMDİR?

11 Nisan 2019 doğumlu olan Zayn Sofuoğlu, eski motosiklet dünya şampiyonu ve eski milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Julia Looman’ın oğlu. Küçük yaşlardan itibaren motor sporlarına ilgi duyan Sofuoğlu, tır, go-kart ve yüksek motor hacmine sahip motosikletleri trafiğe kapalı alanlarda kullanmasıyla tanındı.

Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sofuoğlu, yaşıtlarından farklı olarak sergilediği motor becerileriyle dikkat çekti. Katıldığı minikler kategorisindeki yarışlarda çeşitli şampiyonluklar elde eden Sofuoğlu, bu başarılarıyla "hızlı çocuk" lakabıyla anılmaya başladı.

Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı

Motor sporlarındaki performansıyla sık sık gündeme gelen Sofuoğlu, şimdi ise tarihi bir karakterin çocukluğunu canlandırarak oyunculuk alanında kendisini göstermeye hazırlanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası