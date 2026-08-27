Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı

Motor sporlarında henüz küçük yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Zayn Sofuoğlu, bu kez oyunculuk kariyeriyle gündeme geldi. 7 yaşındaki Sofuoğlu, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Sofuoğlu, yapımda Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adını alacak Şehzade Selim’in çocukluk dönemini oynayacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

TRT 1’in tarihi yapımları arasında yer alan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, yeni sezonunda kadrosuna dikkat çeken genç bir isim ekledi. Motor sporlarında elde ettiği derecelerle adını geniş kitlelere duyuran Zayn Sofuoğlu, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayarak ekran karşısına çıkacak.

Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı
Başlık ResmiZayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı

DİZİDEKİ ROLÜ BELLİ OLDU

Henüz 7 yaşında olan Sofuoğlu’nun dizide üstleneceği rol de belli oldu. Küçük oyuncu, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Yavuz Sultan Selim’in çocukluğunu seyirciye aktaracak. Böylece Sofuoğlu, motor sporlarının ardından farklı bir alandaki yeteneğini de ekranlarda sergilemeye hazırlanıyor.

Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı
Başlık ResmiZayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı

ZAYN SOFUOĞLU KİMDİR?

11 Nisan 2019 doğumlu olan Zayn Sofuoğlu, eski motosiklet dünya şampiyonu ve eski milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Julia Looman’ın oğlu. Küçük yaşlardan itibaren motor sporlarına ilgi duyan Sofuoğlu, tır, go-kart ve yüksek motor hacmine sahip motosikletleri trafiğe kapalı alanlarda kullanmasıyla tanındı.

Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sofuoğlu, yaşıtlarından farklı olarak sergilediği motor becerileriyle dikkat çekti. Katıldığı minikler kategorisindeki yarışlarda çeşitli şampiyonluklar elde eden Sofuoğlu, bu başarılarıyla "hızlı çocuk" lakabıyla anılmaya başladı.

Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı
Başlık ResmiZayn Sofuoğlu oyuncu oluyor! Tarihi dizinin kadrosuna katıldı

Motor sporlarındaki performansıyla sık sık gündeme gelen Sofuoğlu, şimdi ise tarihi bir karakterin çocukluğunu canlandırarak oyunculuk alanında kendisini göstermeye hazırlanıyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ölü sayısı 359'a yükseldi, yüzlerce kayıp var
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
Sınır kentimize 250 milyon dolarlık yatırım!
BİLET SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
BİLET SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
Tren yolculuklarında yeni dönem! 1 Eylül’de başlıyor
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
İmamoğlu için kameraları bantlamışlardı!
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
Evinde 3 kurşunla vuruldu
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
Eski hocası, Leao’yu öve öve bitiremedi
'SIRADAN BİR GÜN'
'SIRADAN BİR GÜN'
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi
DEV BANKA 2 HİSSEYİ İŞARET ETTİ!
DEV BANKA 2 HİSSEYİ İŞARET ETTİ!
Türk bankacılık sektöründe olumlu görünüm
"MEMNUNİYET DUYDUK"
MSB'den, SDG'nin fesih kararına ilk yorum!
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR"
Beşiktaş, 8'inci transferi açıkladı: İmzalar atıldı
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
Faiz desteği azaldı, borcu olana kredi imkanı tanındı
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
Avrupa'da 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
Cumhurbaşkanı Şara bizzat test etti
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
Bu fonlardaki getiriler yükseldi
SERBEST KALDI!
SERBEST KALDI!
Spor salonunda kadının boğazını sıktı!
DAMADA DARP TALİMATI
DAMADA DARP TALİMATI
Alparslan Kuytul dosyasında gizli tanıktan çarpıcı beyan
18 YALIYLA ZİRVEDE!
18 YALIYLA ZİRVEDE!
Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
Marmara'da senaryolar sil baştan! İşlevini açıkladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı
Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı
Kaydet
Nepal'de facia böyle gerçekleşti!
Nepal'de facia böyle gerçekleşti!
Kaydet
Samsung Galaxy S26 FE'nin satışa çıkacağı tarih belli oldu
Samsung Galaxy S26 FE'nin satışa çıkacağı tarih belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.