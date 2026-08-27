Nepal'de facia böyle gerçekleşti!

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Nepal-Tibet sınırında dün meydana gelen felaket, Himalayalar’ın eteklerinde büyük bir yıkıma yol açtı. Bir anda yükselen sel suları, köyleri, yolları ve köprüleri önüne kattı. İlk anda yaşanan sarsıntının deprem olduğu düşünüldü. Ancak saatler ilerledikçe felaketin ardındaki gerçek ortaya çıktı.



Uydu görüntüleri, felaketin yaklaşık 5.200 metre yükseklikteki buzulun alt kısmından büyük bir parçanın kopmasıyla başladığını gösterdi.



Yaklaşık 1.200 metre aşağıya, vadi tabanına düşen bu kütle, kaya ve tortuları da sürükleyerek büyük bir çığ oluşturdu. Bu çığ, Nepal-Çin sınır kapısının yaklaşık 20 km kuzeydoğusundaki Lhende Nehri'ni geçici olarak tıkadı ve oluşan doğal setin çökmesiyle nehrin aşağısına doğru çok güçlü bir sel dalgası yayıldı.



İlk raporlar felaketin 4.4 büyüklüğünde bir depremle tetiklendiğini öne sürse de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) sismik sinyalin depremden değil, sismik olarak 5.2 büyüklüğünde bir sarsıntıya yol açan heyelanın kendisinden kaynaklandığını açıkladı.

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