2026 DGS tercih süreci ÖSYM'nin duyurusuyla başladı. Ön lisans eğitimini lisans programında devam ettirmek isteyen adaylar için tercih ekranı erişime açılırken üniversitelerin DGS kontenjanları, tercih kılavuzu ve geçiş yapılabilecek bölümler de gündeme geldi.

2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından beklenen tercih dönemi başladı. Adaylar DGS puanları ve mezun oldukları ön lisans alanlarına göre tercih edebilecekleri lisans programlarını inceleyerek listelerini oluşturabilecek. ÖSYM, 27 Ağustos 2026 tarihinde tercih ekranıyla birlikte merkezi yerleştirme yapılacak lisans programlarını ve adayların dikkate alması gereken tabloları da erişime açtı

DGS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

2026 DGS tercihleri 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. ÖSYM'nin 27 Ağustos tarihli duyurusuna göre tercih süreci bugün saat 10.30'da başladı. Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

Tercih süresi devam ederken daha önce oluşturulan listelerde değişiklik ve düzeltme yapılabilecek. Adaylar isterse tercihlerini tamamen iptal ederek süre dolmadan yeniden tercih listesi de oluşturabilecek. Ancak 3 Eylül saat 23.59'dan sonra tercihler üzerinde değişiklik, düzeltme veya iptal işlemi yapılamayacak. Bu nedenle adayların listelerini kesinleştirmeden önce program şartlarını, mezuniyet alanlarını ve tercih edebilecekleri lisans bölümlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

DGS tercih ekranı ve kontenjanları 2026 açıldı! DGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

DGS KONTENJANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 DGS kontenjanları ve tercih tabloları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar merkezi yerleştirmeyle öğrenci kabul edecek yükseköğretim lisans programlarını Tablo-1 üzerinden inceleyebiliyor. ÖSYM'nin yayımladığı tercih bilgilerinde programların kontenjanlarının yanı sıra üniversite, fakülte, bölüm ve programlara ilişkin şartları ve açıklamalar da yer alıyor.

Tercih yaparken yalnızca puana göre bölüm seçilmemesi gerekiyor. Adayların mezun oldukları ön lisans programından hangi lisans programlarına geçiş yapabilecekleri Tablo-2 ile belirleniyor. Tablo-2'de kendi ön lisans alanını bulan adaylar, karşısında belirtilen lisans programları arasından tercih yapabiliyor. Bu kapsamın dışında kalan bölümlere yapılan tercihler geçerli sayılmıyor.

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