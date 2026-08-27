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2026-KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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2026-KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Fotoğraf Başlığı 2026-KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların sınav merkezlerindeki bina ve salon yerleştirmelerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgelerine 27 Ağustos Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla ulaşabilecek. İşte, ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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KPSS Lisans sınavına sayılı günler kala adayların en çok merak ettiği sınav yeri bilgisi de böylece netleşmiş olacak. Sınav giriş belgesini almak isteyen adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Peki 2026 KPSS sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte, ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

2026-KPSS LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların sınava gireceği bina ve salonlara yönelik yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, sınavdan önce hangi okul veya sınav merkezinde sınava gireceklerini öğrenebilecek.

2026-KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Başlık Resmi2026-KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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