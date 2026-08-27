Gazeteci Şamil Tayyar, seçim takvimi ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Seçim için 2027 Ekim'ini işaret eden Tayyar, önlerinde yaklaşık 1 yıllık süreç olduğunu söyledi. Yavaş'ın şartların olgunlaşmasını beklediğini belirten Tayyar, "Son ana kadar adaylığı deneyeceğini düşünüyorum." dedi.

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında iç siyaset gündemine, seçim takvimine ve Ankara'da Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tutumunu ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin siyasi bir kırılma eşiğinde olduğunu vurgulayan Tayyar, "Biz artık siyasette son düzlüğe girdik." diyerek önümüzdeki dönemin hareketli geçeceğine işaret etti.

SEÇİM İÇİN 2027 EKİM'İ İŞARET ETTİ

Siyasi partilerin seçim hazırlıklarına ilişkin zamanlamayı değerlendiren Tayyar, muhtemel seçim kararının tarihine yönelik öngörüsünü paylaştı. Takvimin daraldığını belirten Tayyar, "Muhtemelen ekimde seçim kararının alınacağı günler olacak. Önümüzde aktif 1 yıl var. Kalanı da seçim atmosferinde işler gelişir." açıklamasını yaptı.

Mansur Yavaş için yeni senaryo! "Son ana kadar adaylığı deneyecek"

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK STRATEJİSİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tutumunu da analiz eden Şamil Tayyar, Yavaş'ın şu aşamada dengeleri gözetlediğini ifade etti. Yavaş'ın temkinli hareket ettiğini vurgulayan Tayyar, "Muhtemelen suların durulması, şartların olgunlaşmasını bekliyor. Uygun bir zemin bulursa aday olacak, bulamazsa belki siyaseti de bırakabilir ama ben son ana kadar adaylığı deneyeceğini düşünüyorum." dedi.

"CHP VE MANSUR YAVAŞ ÖRTÜŞMÜYOR"

Yavaş'ın mevcut parti yapısı içerisindeki durumunu da ele alan Tayyar, CHP'nin mevcut siyasi çizgisi ile Yavaş'ın ideolojik kökeni arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. Yavaş'ın parti içinde sınırlandığını savunan Tayyar, "Muhtemelen bundan çok hoşnut olmasa gerek. Peki CHP'de kalarak kendine yol açabilir mi? O da çok gerçekçi gözükmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Bey'i CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da yapsa mevcut şartlar içerisinde arzu ettiği desteği bulamayabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin izlediği yeni strateji ve siyasete bakış tarzı Mansur Yavaş'ın o geleneksel ideolojisiyle çok örtüşmüyor ve CHP'nin o oyu da yetmez." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş için yeni senaryo! "Son ana kadar adaylığı deneyecek"

"ÇÖZÜM SÜRECİNİN YENİ FAY HATLARI OLUŞTURMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Önümüzdeki altı aylık süreçte yaşanabilecek siyasi gelişmelere işaret eden Tayyar, muhtemel bir çözüm sürecinin dengeleri değiştireceğini aktardı. Tayyar, "Muhtemelen oradaki şartların olgunlaşmasını bekleyebilir. Önümüzde bir 6 aylık süreç var, çözüm süreciyle ilgili. Çözüm sürecinin siyasette yeni fay hatları oluşturma ihtimali hayli yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

MUHTEMEL İTTİFAKLAR VE ALTERNATİF ADAYLIK SENARYOLARI

Gelişecek yeni dinamiklerin alternatif ittifak modellerini doğurabileceğini vurgulayan Tayyar, Mansur Yavaş'ın aceleci bir karar vermekten kaçındığını dile getirdi. Farklı adaylık seçeneklerini sıralayan Tayyar, "Bu fay hattı, yeni siyasi iş birliklerini ve ittifakları da tetikleyebilir. Bunu görmek isteyecektir. Niye kendisini şimdi bir çırpıda riske etsin? Yeni Parti, İYİ Parti ve diğer sağ partiler bir ittifak yapacaklarsa Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerinden, bu bir ihtimal olarak değerlendirilebilir onun için. Ama böyle bir iş birliği olmayacaksa belki Yeni Parti'ye ve CHP'ye de gerek kalmaksızın İYİ Parti ve diğer partilerin ortak adayı olarak da çıkma ihtimali var". ifadelerini kullandı.

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