Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Ederson, Devler Ligi'nde istediği rakibi açıkladı: Onlarla oynamak güzel olur

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek, sarı-lacivertli camianın 18 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son verdikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Olympique Lyon maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ederson, "Öncelikle tüm takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. İki gol attık, iyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti, milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

"İLK HEDEFİMİZİ YAKALADIK"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, "Takımımızda çok fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu, bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız" sözlerini sarf etti.

Ederson, 2017-2025 yılları arasında Manchester City sorması giydi.
Başlık ResmiEderson, 2017-2025 yılları arasında Manchester City sorması giydi.

"ESKİ TAKIM ARKADAŞLARIMLA KARŞILAŞMAK İSTERİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplere dair gelen soru üzerine 33 yaşındaki kaleci, "Manchester City'ye karşı oynamak güzel olurdu. Eski takım arkadaşlarımla yeniden karşılaşmak isterim" açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe ve Galatasaray
SPOR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
Nepal’den acı görüntüler, ölü sayısı 100'ü aştı
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
GRAM YENİDEN YUKARI DÖNDÜ
GRAM YENİDEN YUKARI DÖNDÜ
Altın, kritik konuşma öncesi yükselişe geçti
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
Kreş fiyatları uçtu... Ev hanımına ek gelir
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geride bıraktı
ZAM GELMESİN DİYE...
ZAM GELMESİN DİYE...
Ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
Suriyeli güvenlik kaynağı, fesih sürecini anlattı
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
Miretti’nin eski hocaları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
YAVAŞ İÇİN YENİ SENARYO!
YAVAŞ İÇİN YENİ SENARYO!
"Son ana kadar deneyecek"
İSTANBUL’A SAĞANAK GELİYOR
İSTANBUL’A SAĞANAK GELİYOR
Sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşecek
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
Buğday zirvede, 70 gemi beklemede
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
F.Bahçe Lyon'u eledi, Devler Ligi'ne yükseldi
MALAZGİRT RUHU!
MALAZGİRT RUHU!
Tam olarak neyi ifade ediyor? Erdoğan dün özetledi
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
"ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK”
Tarihin yeniden yazıldığı bir döneme girdik
BİZZAT İMZALADI
BİZZAT İMZALADI
7 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
BİLİRKİŞİ: BOĞULDU
Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı!
DESTAN YAZDI!
DESTAN YAZDI!
Mourinho ve Jesus yapamadı, Kartal başardı
BÖLGESEL BARIŞ İNŞA EDİLİYOR
BÖLGESEL BARIŞ İNŞA EDİLİYOR
Irak-Suriye hattında güvenlik boşluğu kapanıyor
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
'F.BAHÇELİLİK BÖYLE OLMAZ'
İsmail Kartal'dan eleştirilere sitemkâr cevap
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ticaret Bakanlığı'ndan ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle
Ticaret Bakanlığı'ndan ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle
Kaydet
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, otobüsler, metrolar bedava mı?
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, otobüsler, metrolar bedava mı?
Kaydet
Mansur Yavaş için yeni senaryo!
Mansur Yavaş için yeni senaryo! "Son ana kadar adaylığı deneyecek"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.