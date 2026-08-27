Ederson, Devler Ligi'nde istediği rakibi açıkladı: Onlarla oynamak güzel olur

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek, sarı-lacivertli camianın 18 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son verdikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Olympique Lyon maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ederson, "Öncelikle tüm takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. İki gol attık, iyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti, milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

"İLK HEDEFİMİZİ YAKALADIK"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, "Takımımızda çok fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu, bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız" sözlerini sarf etti.

Ederson, 2017-2025 yılları arasında Manchester City sorması giydi.

"ESKİ TAKIM ARKADAŞLARIMLA KARŞILAŞMAK İSTERİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplere dair gelen soru üzerine 33 yaşındaki kaleci, "Manchester City'ye karşı oynamak güzel olurdu. Eski takım arkadaşlarımla yeniden karşılaşmak isterim" açıklamasını yaptı.

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