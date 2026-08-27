Mourinho ve Jesus yapamadı, İsmail Kartal başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasrete son veren Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, büyük bir başarı elde etti.

Takımın başına gelmesine dudak büküldü. G.Birliği yenilgisi ve ilk maçta O. Lyon ile berabere kalınması ‘koltuğu sallanıyor’ yorumlarına yol açtı. Zaten eleştirenler de bunu bekliyordu. Fakat İsmail Kartal eksiklerine rağmen takımına dün inandığı sistemi oynattı. Sonuç destansı oldu. F.Bahçe O. Lyon’u evire çevire eledi. Maçın ardından 18 yıl sonra gelen zafer sarı lacivertli camiaya âdeta ‘şampiyonluk’ coşkusu yaşattı. İsmail Hoca da 90 dakika sonrası eski zafer dolu günlerin habercisi olan muhteşem sonuçla duygu doluydu.

İsmail Kartal'ın sevinci

ANLI ŞANLI TEKNİK ADAMLAR!

Temsilcimiz en son 2008-2009 sezonunda Luis Aragones ile Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermiş ve bir daha da ligin kapısından içeri girememişti. Hem de anlı şanlı Jose Mourinho, Jorge Jesus gibi dünya çapındaki teknik direktörler takımın başında olmasına rağmen. Aykut Kocaman iki defa, Ersun Yanal, Phillip Cocu, Vitor Pereira birer defa elemelerde Kanarya’yı yöneten isimler olmuş fakat hepsinde F.Bahçe’ye hüzün düşmüştü. İsmail Kartal yıllar sonra camiaya büyük bir sevinç yaşatarak gönüllerde taht kurdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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