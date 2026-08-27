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Sağlık

Kronik ağrı en önemli belirti: Genç parkinson vakaları 2 kat arttı

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Kronik ağrı en önemli belirti: Genç parkinson vakaları 2 kat arttı

Kol ağrısı, ayakta zonklama, kas krampları… “Yoğunluktandır” denilen şikâyetler bazen Parkinson’un ilk işareti olabiliyor.

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Parkinson artık yalnızca ileri yaş hastalığı değil... Yakın zamanda yayınlanan uluslararası bilimsel bir çalışma 20-49 yaş grubunda Parkinsonun görülme sıklığının son 20 yılda iki kattan fazla arttığını ortaya koydu.

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Uzmanlar bu keskin artıştaki en önemli sebebin pestisit maruziyeti olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca hastalığın belirtilerinin daha iyi tanınması ve diğer çevresel maruziyetlerin de bu artışta rolü olduğunu ifade eden uzmanlar, hava kirliliği ve hatta yoğun trafikli yolların yakınında yaşayanlar için gürültü kirliliği gibi başka faktörlerin de etkili olabileceğini savunuyor.

Kronik ağrı en önemli belirti: Genç parkinson vakaları 2 kat arttı
Başlık ResmiKronik ağrı en önemli belirti: Genç parkinson vakaları 2 kat arttı

Genç yaşlarda ortaya çıkan Parkinson’da belirtilerin de farklı olduğunu vurgulayan araştırmacılar “Gençlerde çok sık görülen belirtilerden biri distonidir (kasların anormal kasılması) - kaslar gerilir, şiddetli kramplar oluşur ve bu genellikle ilk belirtilerden biri olur. Özellikle bacak ve ayaklarda ağrılı kramplar, kas sertliği, depresyon ve anksiyete daha belirgin görülür” değerlendirmesini yapıyor.

Kronik ağrı en önemli belirti: Genç parkinson vakaları 2 kat arttı
Başlık ResmiKronik ağrı en önemli belirti: Genç parkinson vakaları 2 kat arttı

“Titreme yok diye Parkinson ihtimalini göz ardı etmeyin” uyarısını yapan araştırmacılar “Hareketlerde yavaşlama, tek taraflı sertlik, tekrarlayan kas krampları, koku kaybı, kabızlık, uyku bozuklukları, depresyon ve açıklanamayan yorgunluk da değerlendirilmesi gereken belirtiler arasında olmalıdır” diyor.

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