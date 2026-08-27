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Sağlık

1 milyon anne adayına doğum desteği: "Her gebeye bir ebe" sezaryeni düşürdü

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1 milyon anne adayına doğum desteği:

Sağlık Bakanlığının uygulaması ile ilk gebeliğini yaşayan her anne adayına gebeliğinin son 3 ayında bir ebe tahsis ediliyor. Anne adaylarının doğuma ilişkin bütün sorularını cevaplayan ebeler, normal doğum oranlarının artışında önemli bir rol oynadı.

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Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Türkiye’de uzun yıllardır yüksek seyreden sezaryen oranlarını düşürmek için yeni dönemin anahtarı ebe desteği oldu. Sağlık Bakanlığının destekleriyle ülke genelinde açılan 1.774 gebe okulunda son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek verildi. “Annelik Yolculuğu” mobil uygulamasını devreye alan Bakanlık, 250 bin anneye dijital ortamda rehberlik etti.

Doğum öncesi bilgilendirme ve ebe desteğinin sezaryen oranlarını düşürdüğünü söyleyen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, tıbben mecburi olmayan sezaryen oranlarını düşürmek ve her annenin doğum sürecine güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hâle getirmek istediklerini aktardı.

1 milyon anne adayına doğum desteği: "Her gebeye bir ebe" sezaryeni düşürdü
Başlık Resmi1 milyon anne adayına doğum desteği: "Her gebeye bir ebe" sezaryeni düşürdü

Bakan Memişoğlu “Bu kapsamda 81 ilimizde görev yapan 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduk. Özellikle ‘Her Gebeye Ebe’ uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza -takibi ister özel muayenehanede olsun ister üniversite hastanesinde olsun- hamileliklerinin son 3 ayında birer ebe tahsis ediyoruz.

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Ebe; anne adayımızın sorularını cevaplıyor, onu doğuma hazırlıyor, emzirmeden yenidoğan bakımına kadar her konuda destekliyor. Bu kapsamda sahada 3 bin 400 koordinatör ebe görevlendirdik. Uygulamanın başladığı son 9 ayda 40 bin gebe ve lohusayı evlerinde ziyaret ettik. Ayrıca yüksek riskli gebelerimize 8 branşta randevuyu biz alıp öncelik veriyoruz” dedi.

1 milyon anne adayına doğum desteği: "Her gebeye bir ebe" sezaryeni düşürdü
Başlık Resmi1 milyon anne adayına doğum desteği: "Her gebeye bir ebe" sezaryeni düşürdü

NORMAL DOĞUMA DÖNÜŞ

Sezaryenin cildin 7 kat kesildiği ciddi bir ameliyat olduğunu ve tıbbi gereklilik olmadan yapılan cerrahi müdahalenin anne ve bebek sağlığı açısından riskler oluşturabildiğini belirten Bakan Kemal Memişoğlu “2024 yılında dünyada yüzde 15’lerde olan sezaryen oranları ülkemizde yüzde 62,8’di. Yani dünya ortalamasının tam 4 katıydı. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığı için neyin daha yararlı olduğunu açıkça belirtmekle mükellefiz.

Nitekim Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ‘Normal Doğum Eylem Planı’nı hayata geçirdik. Hamdolsun, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8’den yüzde 58,5’e kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise yüzde 15 düşüşü başardık. Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez düşüş eğilimi göstermesi bizim için son derece umut vericidir. Bu veriler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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