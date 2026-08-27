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Vatandaşa yedireceklerdi! Kasabın deposundan yüzlerce kilo bozuk et çıktı

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Vatandaşa yedireceklerdi! Kasabın deposundan yüzlerce kilo bozuk et çıktı
Fotoğraf Başlığı Vatandaşa yedireceklerdi! Kasabın deposundan yüzlerce kilo bozuk et çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreye yayılan kötü koku nedeniyle bir kasaba ait depoya operasyon düzenlendi. Depoda 400 kilogram bozuk et ele geçirilirken, işletme hakkında işlem başlatıldı. Bozuk etler vatandaşa satılmadan imha edildi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasaba ait depoda bulunan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, zabıta ekiplerince el konularak imha edildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Kasabın deposundan yüzlerce kilo bozuk et çıktı
Başlık ResmiVatandaşa yedireceklerdi! Kasabın deposundan yüzlerce kilo bozuk et çıktı

KÖTÜ KOKU İHBARA NEDEN OLDU

Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposundan kötü koku geldiği ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et tespit etti.

Vatandaşa yedireceklerdi! Kasabın deposundan yüzlerce kilo bozuk et çıktı
Başlık ResmiVatandaşa yedireceklerdi! Kasabın deposundan yüzlerce kilo bozuk et çıktı
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ETLER İMHA EDİLDİ

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında bozuk etlere imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme hakkında mevzuat doğrultusunda tutanak düzenlenerek idari işlem başlatıldı.

Vatandaşa yedireceklerdi! Kasabın deposundan yüzlerce kilo bozuk et çıktı
Başlık ResmiVatandaşa yedireceklerdi! Kasabın deposundan yüzlerce kilo bozuk et çıktı

Zabıta ekiplerinin gözetiminde depodan çıkarılan etler imha alanına götürülürken, iş yeri ve çevresinde gerekli kontroller yapıldı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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