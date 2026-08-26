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Spor

Fenerbahçe, Lyon deplasmanında tur için sahada

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Fenerbahçe, Lyon deplasmanında tur için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olan Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne 1 maç uzakta bulunuyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor. Mücadelenin önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

LYON 0-0 FENERBAHÇE

Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetiyor. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli.

İLK 11'LER

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner Vinicius, Morton, Tesmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Oğuz Aydın, Talisca, Greenwood, Vedat Muriqi

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.

İKİ ŞAMPİYONLUKTA UEFA KARARIYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMEDİ

Fenerbahçe, UEFA kararıyla Süper Lig'de şampiyon olduğu 2 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremedi.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Sarı-lacivertli ekip, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-2015'te Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

"DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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