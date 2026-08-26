Lyon-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı yayın bilgileri

Fenerbahçe-Lyon canlı izle bilgileri netleşti. Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon deplasmanına çıkıyor. Kadıköy'deki ilk karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin lig aşaması bileti için oynayacağı kritik maçın canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak isteyen Fenerbahçe, 26 Ağustos Çarşamba akşamı Fransa'da Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı, şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve canlı yayın seçenekleri araştırılıyor.

LYON-FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Lyon-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşının 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak ve canlı yayınla ekrana gelecek. Karşılaşmanın televizyon yayını TRT 1 üzerinden yapılacağı için futbolseverler mücadeleyi şifresiz olarak takip edebilecek.

Lyon-Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir? Lyon-Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

LYON-FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Lyon-Fenerbahçe karşılaşması televizyonda TRT 1'den izlenebilecek. Fenerbahçe normal sürede Lyon'u mağlup ederse doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek. Maçın 90 dakikası beraberlikle tamamlanırsa eşleşmenin toplam skoru da eşit kalacağı için uzatma oynanacak; eşitlik devam ederse seri penaltı atışlarına geçilecek.

Lyon-Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir? Lyon-Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

LYON-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Lyon-Fenerbahçe maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş karşılaşması Fransa'daki Groupama Stadı'nda oynanacak. Mücadele şifresiz olarak TRT 1'de ekrana gelecek.

Lyon-Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir? Lyon-Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

FENERBAHÇE-LYON İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında 18 Ağustos'ta İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu nedenle iki takım da Fransa'daki rövanşa toplam skorda avantajı olmadan çıkıyor.

İlk karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması tur ihtimallerini de oldukça net hale getirdi. Rövanşı kazanan ekip Şampiyonlar Ligi lig aşamasına çıkacak, normal sürede beraberlik halinde ise mücadele uzatmalara taşınacak.

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