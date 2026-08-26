ABD'li Savcı Larry Krasner, Old City’deki Başkanlık Konutu’nda düzenlenen kölelik anma töreninde yaptığı konuşmada, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a yaptırdığı balo salonunun gelecekte düzenlenecek resmi bir törenle havaya uçurulacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Philadelphia’nın Bölge Savcısı Larry Krasner, 24. yıllık kölelik anma töreninde Başkan Donald Trump’ı ve inşa ettirdiği yeni Beyaz Saray balo salonunu hedef aldı.

ABD'li savcı Trump'ı tehdit etti! "Balo salonunu havaya uçuracağız, enkazını hediyelik eşya yapıp satacağız!"

Trump yönetiminin sergideki panelleri değiştirmesine tepki gösteren Krasner şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 ila 15 yıl sonra, hepimiz burada yüzümüzde gülümsemeyle oturuyor olacağız. Ve masamda bir kağıt ağırlığı duracak. Peki o kağıt ağırlığının ne olacağını biliyor musunuz? Balo salonunu havaya uçurduktan sonra oradan kalan bir parça olacak."

ABD'li savcı Trump'ı tehdit etti! "Balo salonunu havaya uçuracağız, enkazını hediyelik eşya yapıp satacağız!"

"ENKAZI RESMİ TÖRENLE YIKIP PARÇALARINI SATACAĞIZ"

Konuşmasının devamında bu yıkımın tasfiyesine ve yöntemine de değinen Krasner, salonun ortadan kaldırılmasının "resmî bir tören" eşliğinde gerçekleştirileceğini öne sürdü. Krasner, yapıdan arta kalan enkazın vergi mükelleflerine geri ödeme sağlamak amacıyla hediyelik eşya/kağıt ağırlığı olarak satışa çıkarılacağını belirtti.

Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nın yerine inşa edilen ve maliyetinin önemli bir kısmının özel bağışlarla karşılandığı bilinen devasa balo salonu projesi, hem federal düzeyde hem de yerel siyasette tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

ABD'li savcı Trump'ı tehdit etti! "Balo salonunu havaya uçuracağız, enkazını hediyelik eşya yapıp satacağız!"

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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