Süper Lig maçının biletleri 41 TL: Taraftardan yoğun ilgi

Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil edecek olan yeni takım Körfez Basket, sezon açılışını Fenerbahçe maçıyla yapacak. 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçı öncesinde biletler sembolik rakam olan 41 TL'den satışa çıkarıldı.

Basketbol Süper Ligi'nin en genç kulübü Körfez Basket'te yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sportif başarının yanı sıra kurmaya hazırlandığı altyapı aracılığıyla sporcu yetiştiren ve Kocaeli'de kök salan kulüp kültürü oluşturma hedefiyle Süper Lig serüvenine başlayan Körfez Basket peş peşe transferlerini açıkladı. U20 Milli Takım başantrenörlüğünü de yapan Serhan Kavut'un teknik patronluğunu üstlendiği Körfez Basket hazırlık maçlarına Çayırova Belediyesi ile başladı.

TARAFTARLA BULUŞMA FENERBAHÇE MAÇINDA

Kocaeli ekibinin en çok ilgi gören hazırlık maçı ise 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma oldu. Manisa Basketbol'un yarışma haklarını devralarak Kocaeli'de faaliyetlerine başlayan Körfez Basket seyircisiyle ilk buluşmasını Fenerbahçe maçıyla gerçekleştirecek. İlk maçta tribünleri doldurmak ve basketbol severlerle güçlü buluşmak isteyen kulüp, özel karşılaşmanın bütün biletlerini sembolik rakam olarak 41 TL'den satışa sundu. Kombine sahiplerine ise Körfez Basket-Fenerbahçe mücadelesi için courtside koltukları ücretsiz olarak açıldı.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Kocaeli'de yaşayan tüm sporseverlere ‘Maça gelin' çağrısında bulunan Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, "Yeni sezonun ilk adımını, evimizde taraftarımızla birlikte atıyoruz. Fenerbahçe Tarfin karşısında oynayacağımız sezon açılış maçında sahaya çıkıyoruz. Yeni sezonun başlangıcında, yeni hedeflerin ilk adımında, Kocaeli şehriyle buluşacağımız için çok heyecanlıyız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu da hep birlikte yaşayacağımız bu özel günde, Kocaeli'nin basketbol ateşini yakalım" dedi.

"MAÇA GÖZTERİLEN İLGİ BİZİ MUTLU EDİYOR"

Kulübün Genel Menajeri Cihad Şahin ise, "29 Ağustos'ta şehrimizde oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşması bizim için çok özel ve anlamlı bir maç olacak. Öncelikle Kocaeli'ye gelecekleri için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü takımımızla şehrimiz buluşacak. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve bizler taraftarımızın karşısına çıkmak için gerçekten çok heyecanlıyız. Kocaeli taraftarı ile bütünleşerek güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yeni bir takım olarak dinamik, mücadele gücü yüksek ve taraftarına heyecan verecek bir basketbol oynamak bizim sezon boyu felsefemiz olacak. Bu maçta da bunun ilk adımlarını atmak istiyoruz. Şehrimizin maça gösterdiği yoğun ilgi ve bilet satışlarının çok iyi ilerlemesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Umarım herkes için keyifli, güzel ve basketbol adına dolu dolu bir maç olur. Tüm taraftarlarımızı 29 Ağustos'ta takımımızı desteklemeye davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.

SEZONLUK KOMBİNE BİLETLER SATIŞTA

Yeni sezonun 26 Eylül'de başlayacağı Basketbol Süper Ligi'nde Körfez Basket ilk maçını kendi sahasında Esenler Erokspor ile oynayacak. Körfez Basket, 2026-2027 sezonu boyunca tüm iç saha maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları 5 bin 41 TL ile 50 bin 41 TL arasında satışa çıkardı. 3'üncü kategori 102, 103, 108 ve 109 numaralı tribünler 5 bin 41 TL, 2'nci kategori 101-104, 107 ve 110 numaralı tribünler 7 bin 541 TL, 1'inci kategori 105 ve 106 numaralı tribünler 10 bin 41 TL, VİP C tribünü, 10 bin 41 TL, VİP A ve VİP B tribünü 15 bin 41 TL'den sunuldu. Kulüp, courtside olarak tanımlanan; saha içinde ve oyun alanının kenarında olan özel bölüm için 1'inci sıra 50 bin 41 TL, 2'nci sıra 40 bin 41 TL ve 3'üncü sıra koltukları 30 bin 41 TL'den taraftara, firmalara ve kurumlara açtı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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