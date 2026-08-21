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Spor

NBA'de dudak uçuklatan sözleşme: Üç yıllık imzayı attı, 36 yaşında tarih yazdı

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NBA'de dudak uçuklatan sözleşme: Üç yıllık imzayı attı, 36 yaşında tarih yazdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızlarından James Harden, Cleveland Cavaliers ile sözleşme yeniledi. Üç yıllığına 97 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayan 36 yaşındaki ABD'li oyuncu, NBA'de daha önce 3 kişinin aştığı 500 milyon dolar gelir barajını aştı.

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Cleveland Cavaliers, Şubat 2026'da kadrosuna kattığı James Harden ile sözleşme yeniledi. Yıldız oyun kurucu ile 3 yıllığına 97 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; "ligin en çok kazanan oyuncuları" arasına adını yazdıran Harden, yeni sözleşmesiyle NBA kariyerinde toplam 511 milyon dolar gelir elde etmiş olacak.

James Harden
Başlık ResmiJames Harden

"500 MİLYON DOLAR KULÜBÜ'NÜN 4'ÜNCÜ ÜYESİ

NBA'de şimdiye kadar 500 milyon dolar toplam gelir barajını 3 oyuncu geçmişti. Bu isimler Kevin Durant, Stephen Curry ve LeBron James oldu. James Harden da yeni sözleşmesiyle 500 milyon dolar barajını geçen 4'üncü basketbolcu oldu.

Öte yandan James Harden, "NBA tarihinde 37 yaşından sonra 90 milyon dolar ve üstü sözleşme imzalayan ikinci isim" olarak kayıtlara geçti. Bu yaşta yüksek tutarlı sözleşmeyi daha önce sadece LeBron James imzalamıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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