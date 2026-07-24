NBA tarihinin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen LeBron James, Philadelphia 76ers ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Lakers'tan ayrılan 41 yaşındaki yıldız basketbolcu LeBron James'in yeni adresi netleşti.

ESPN'in haberine göre; LeBron James, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık toplam 8 milyon dolar değerindeki sözleşmeyi imzalayacak. Anlaşmanın ikinci yılında oyuncu opsiyonu yer alacak. LeBron James'in menajeri ve Klutch Sport CEO'su Rich Paul da haberi doğruladı.

DÖRDÜNCÜ FARKLI TAKIM FORMASI

Los Angeles Lakers'tan ayrılarak serbest oyuncu konumuna geçen LeBron James, Philadelphia formasıyla NBA kariyerinin 24. sezonuna çıkacak. James, böylece kariyerinde Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'ın ardından dördüncü farklı takımın formasını giyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları yakalayan LeBron James; kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü kazandı. 41 yaşındaki basketbolcu, Philadelphia ile beşinci şampiyonluğunun peşinden koşacak.

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