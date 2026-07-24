Sakarya'da bir peynir fabrikasının arıtılmamış endüstriyel atık suları kaçak hatla kanalizasyona deşarj ettiği tespit edildi. İşletmeye 2 milyon 153 bin lira ceza kesilirken, yetkili hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir peynir üretim fabrikasında çevreyi kirlettiği belirlenen kaçak atık su sistemi ortaya çıkarıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Dinsiz Deresi'ndeki kirlilik yükünün arttığı yönündeki ihbarlar üzerine ortak çalışma başlattı. İncelemeler kapsamında Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren peynir üretim tesisinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Denetime Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile SASKİ ekipleri katılırken, çalışmalarda 3 vidanjör, 1 kanal aracı ve 2 kanal görüntüleme cihazı kullanıldı.

KAÇAK HAT KULLANMIŞLAR

Saatler süren teknik incelemede, fabrikaya ait atık suların önce yer altında mevzuata aykırı şekilde inşa edilen gizli bir depoya aktarıldığı, ardından arıtma işleminden geçirilmeden kaçak bir hat üzerinden kanalizasyon sistemine deşarj edildiği belirlendi.

Tespit edilen çevre ihlali nedeniyle SASKİ tarafından işletmeye 2 milyon 153 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla işletme yetkilisi hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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