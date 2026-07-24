Türkiye'nin ünlü markalarından 'Tahsildaroğlu'nun peynirinde insan sağlığı için risk taşıyan 'listeria bakterisi' tespit edildi. Firmaya idari yaptırım cezası kesildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu partiye ait ürünlerin piyasadan toplatılarak imha edildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca firmanın diğer ürünlerinin de incelemeye alındığını belirtti. İşte detaylar...

Türkiye'nin önde gelen bir markasında daha bir skandal ortaya çıktı. 'Tahsildaroğlu' markasına ait 'Kırık Beyaz Peynir'de hayati risk taşıyan 'listeria bakterisi' tespit edildi. Söz konusu olay, peyniri tüketip rahatsızlanan bir vatandaşın şikayetiyle ortaya çıktı.

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VATANDAŞIN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli'de peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi yaşayan vatandaşın ihbarı ile harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını tespit etti. Firmaya ceza kesilirken, aynı markanın diğer ürünleri de incelemeye alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler Üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 16.06.2026 tarihinde saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattımıza yapılan başvuru üzerine, 17.06.2026 tarihinde başvuruya konu perakende satış İşletmesinde resmi kontrol gerçekleştirilmiştir.

Peynirde ölümcül bakteri çıktı! Bakanlıktan 'Tahsildaroğlu' açıklaması

YÖNETMELİĞE UYGUN DEĞİL

Denetim kapsamında, şikayete konu olan Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak ivedilikle Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, DİĞERLERİ İNCELENİYOR

Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, 290625 parti numaralı Ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili İşletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir.

Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir."

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR

Listeria, toprak, su ve hayvan dışkısında bulunan ve özellikle gıdalar yoluyla insanlara bulaşan tehlikeli bir bakteri türüdür. Soğuk ve nemli ortamlara dayanıklıdır; bu nedenle buzdolabında saklanan yiyeceklerde bile üreyebilir. Hamileler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf olan kişiler için ölümcül olabilir.

LİSTERİA NASIL BULAŞIR?

Enfeksiyon genellikle kontamine (bakteri bulaşmış) yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkar.

En sık rastlanan riskli gıdalar şunlardır:

Pastörize edilmemiş (çiğ) süt ve süt ürünleri

İyi pişirilmemiş etler ve deniz ürünleri

Yıkanmamış çiğ sebze ve meyveler

İşlenmiş şarküteri ürünleri (salam, sosis vb.) ve füme balık.

BELİRTİLER NELERDİR?

Hastalık belirtileri genellikle bakteri alındıktan 1 ila 4 hafta sonra başlar, ancak bu süre 70 güne kadar çıkabilir.

Hafif/Orta Şiddetli Form (Gıda Zehirlenmesi): Yüksek ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal.

İleri Form (Menenjit vb.): Bakteri kan dolaşımına veya sinir sistemine geçerse boyun tutulması, denge kaybı, bilinç bulanıklığı ve kasılmalar görülebilir.

KİMLER İÇİN RİSK TAŞIR?

Sağlıklı yetişkinler bu bakteriye maruz kaldıklarında genellikle hafif belirtilerle atlatır veya hiç belirti göstermez. Ancak aşağıdaki gruplar için ağır ve ölümcül sonuçlar doğurabilir:

Hamileler: Düşük, erken doğum veya ölü doğuma yol açabilir.

Düşük, erken doğum veya ölü doğuma yol açabilir. Yeni Doğan Bebekler: Doğumsal enfeksiyonlara ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Doğumsal enfeksiyonlara ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. 65 Yaş Üzeri Yetişkinler ve Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Kişiler: Kan zehirlenmesi (sepsis) ve menenjit gibi ciddi tablolara yol açabilir.



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