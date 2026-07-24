Güney Kore'de "yüzyılın boşanması" olarak anılan davada mahkeme, SK Group Başkanı Chey Tae-won'un eski eşi Roh So-young'a mal paylaşımı kapsamında 944 milyar won (yaklaşık 644 milyon dolar) ödemesine karar verdi. Karar, Roh'un talep ettiği tutarın ve daha önce verilen yaklaşık 1 milyar dolarlık hükmün altında kaldı.

Güney Kore tarihinin en büyük mali hesaplaşmasına sahne olan ve "yüzyılın boşanması" olarak nitelendirilen davada Seoul Yüksek Mahkemesi nihai kararını açıkladı. SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won’un evlilik dışı ilişkisini ve gayrimeşru çocuğunu itiraf etmesiyle alevlenen hukuki süreç, milyarder iş insanının eski eşine rekor tazminat ödemesi hükmüyle sonuçlandı.

644 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, Chey Tae-won'un eski eşi Roh So-young'a 944 milyar won (644 milyon dolar) ödemesine hükmetti. Kararda, mal varlığının değerlemesinin 2026 yılı yerine, temyiz duruşmasının tamamlandığı 2024 yılı esas alınması gerektiği belirtildi. Böylece yapay zekâ kaynaklı hisse yükselişlerinin tamamı hesaplamaya dahil edilmedi.

Güney Korede yüzyılın boşanması: Milyarderin eşine ödeyeceği tazminat ülke tarihine geçti

NE OLMUŞTU?

Roh, babası eski Cumhurbaşkanı Roh Tae-woo'nun ailesinin SK Group'un büyümesine yaptığı katkının dikkate alınmasını ve şirketin 2026'daki değerine göre daha yüksek pay verilmesini talep etmişti. Ancak Yüksek Mahkeme, bu katkının mal paylaşımında esas alınamayacağına karar vererek önceki yaklaşık 1 milyar dolarlık hükmü bozmuştu.

'YÜZYILIN BOŞANMASI' OLARAK ANILIYOR

1988 yılında evlenen ve üç çocuk sahibi olan çift, Chey'in 2015 yılında evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunu kamuoyuna açıklamasının ardından boşanma sürecine girdi. Roh, SK Group hisselerinin önemli bir bölümünü talep etmiş, dava uzun yıllar boyunca Güney Kore'de "yüzyılın boşanması" olarak anılmıştı.

Güney Korede yüzyılın boşanması: Milyarderin eşine ödeyeceği tazminat ülke tarihine geçti

Yapay zekâ patlamasıyla SK Hynix'in piyasa değerinin hızla yükselmesi davadaki mal paylaşımını doğrudan etkileyen başlıca unsur oldu. Ancak mahkeme, hisselerin yapay zekâ kaynaklı son değer artışlarını esas almayarak Chey Tae-won'un eski eşine 644 milyon dolar ödemesine karar verdi. Böylece Güney Kore'nin en çok konuşulan boşanma davalarından biri, önceki karara göre daha düşük bir tazminatla sonuçlandı.

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