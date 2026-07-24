Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti

Bangladeş’te eski Başbakan Şeyh Hasina’nın devrilmesiyle başlayan siyasi krizde yeni bir perde açıldı. Ülkede protestoların ardından göreve devam eden Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.

Ülkenin Cumhurbaşkanı apar topar istifa etti

MEKTUP PARLAMENTOYA SUNULDU

Daily Star’a açıklamalarda bulunan Şahabuddin, fiziksel durumunun görevini sürdürmesine engel teşkil ettiğini paylaştı:

"Şu anda farklı sağlık sorunlarından muzdaribim. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok."

SÜRGÜNDEKİ HASİNA GÖRÜŞMESİ İDDİALARI GÜNDEMDE

Nisan 2023’te cumhurbaşkanlığı makamına oturan eski yargıç Şahabuddin’in ayrılık kararı, zamanlaması açısından dikkat çekti. İddialara göre Şahabuddin, geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirdiği Londra ziyareti sırasında, kitlesel protestoların ardından ülkeden kaçmak zorunda kalan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu temas iddiaları, ülkede yeni bir siyasi tartışmayı beraberinde getirmişti.

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