CHP'den istifa eden Özgür Özel'in cuma namazı için gittiği cami önünde, destekçileri ile tepki gösterenler arasında tekmeli arbede yaşandı.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılacağını daha önce açıklayan Özgür Özel, cuma günü parti üyeliğinden istifa ederek yeni siyasi oluşumun kuruluş evraklarını imzaladı.

Özel ile birlikte 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edilirken, Özel sosyal medya hesabındaki "CHP Genel Başkanı" ifadesini kaldırarak yeni partisinin logosunu paylaştı.

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DESTEKÇİLERİYLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kuruluş işlemlerinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel, namaz çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Bu sırada Özel'e destek veren vatandaşlarla tepki gösteren bazı kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Özel destekçileri camii alkışlarla destek verirken o esnada bir vatandaş ise ‘yuh' diyerek tepki gösterdi.

Özgür Özelin gittiği cami karıştı! Destekçileriyle tepki gösterenler birbirine girdi

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından yaşanan gerginlik sırasında eski CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Özel'i yuhalayan gruba tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Çevrede bulunan polis ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayın büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

Özgür Özelin gittiği cami karıştı! Destekçileriyle tepki gösterenler birbirine girdi

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